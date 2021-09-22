黨魁戰瀰漫亡黨感　親韓李四川力挺朱立倫：他是治理好手

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就在黨內瀰漫亡黨感之際，親前高雄市長韓國瑜的前副市長李四川也打破沈默，李四川說，他公務生涯大部分時間都在地方政府服務，追隨過許多長官。若是論情義，點滴在心；若是談治理，不得不承認朱立倫是一把好手。
李四川說，朱立倫是全台灣最認真推動軌道建設的地方首長。朱在新北市所推動的三環三線，不只是公共運輸，也是將新北市整合成一個大都市的最有效政策。
李四川指出，朱立倫與馬市長應該是最認真推動污水下水道建設的地方首長。這是一個不容易被看到的城市建設，很難有掌聲，可朱就是悶著頭做。所有新北市今天的河川整治工程，其實都脫離不了這些年來污水下水道愈為普及的基礎。
李四川說，他看到台北市國民運動中心的成功經驗，8年內在新北市興建了16座，數量還超過台北市。多年前朱立倫擔任桃園縣長時，提出將桃園發展為航空城的規畫方向，在機場週邊設置產業專區，充分運用機場的在地優勢。民進黨鄭文燦市長的兩任任內，航空城仍然是桃園市最主要的發展計畫。
李四川表示，韓市長在高雄執政雖然只有一年6個月,「路平、燈亮、水溝通」是現高雄人最懷念的市政建設。但看了這段時間國民黨主席選舉的新聞，有多少人還看重治理的能力呢？