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黨魁戰瀰漫亡黨感　親韓李四川力挺朱立倫：他是治理好手

▲國民黨主席選戰倒數，前高雄市副市長李四川（左）力挺朱立倫（右），大讚朱的治理能力。（圖／資料照片）
▲國民黨主席選戰倒數，前高雄市副市長李四川（左）力挺朱立倫（右），大讚朱的治理能力。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-22 14:51:07｜2021-09-22 14:51:55

國民黨主席選戰，黨主席候選人張亞中異軍突起，掀起黨內濃厚亡黨感，不僅過去在黨內選舉保持中立的縣市長紛紛跳出來表態，前高雄市副市長李四川也打破沉默在臉書表態挺朱。李四川說，朱立倫是治理好手，但看了這段時間國民黨主席選舉的新聞，有多少人還看重治理的能力呢？

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國民黨主席選舉25日就要投票，但近日張亞中民調、聲勢竄起，甚至多份民調顯示張躍居第一，引發黨內濃厚亡黨感，擔心若張亞中真的當選，兩岸路線跟主流民意差距太大，會讓國民黨2022年選舉兵敗如山倒，許多民代表示，一定會退黨參選。

就在黨內瀰漫亡黨感之際，親前高雄市長韓國瑜的前副市長李四川也打破沈默，李四川說，他公務生涯大部分時間都在地方政府服務，追隨過許多長官。若是論情義，點滴在心；若是談治理，不得不承認朱立倫是一把好手。

李四川說，朱立倫是全台灣最認真推動軌道建設的地方首長。朱在新北市所推動的三環三線，不只是公共運輸，也是將新北市整合成一個大都市的最有效政策。

李四川指出，朱立倫與馬市長應該是最認真推動污水下水道建設的地方首長。這是一個不容易被看到的城市建設，很難有掌聲，可朱就是悶著頭做。所有新北市今天的河川整治工程，其實都脫離不了這些年來污水下水道愈為普及的基礎。

李四川說，他看到台北市國民運動中心的成功經驗，8年內在新北市興建了16座，數量還超過台北市。多年前朱立倫擔任桃園縣長時，提出將桃園發展為航空城的規畫方向，在機場週邊設置產業專區，充分運用機場的在地優勢。民進黨鄭文燦市長的兩任任內，航空城仍然是桃園市最主要的發展計畫。

李四川表示，韓市長在高雄執政雖然只有一年6個月,「路平、燈亮、水溝通」是現高雄人最懷念的市政建設。但看了這段時間國民黨主席選舉的新聞，有多少人還看重治理的能力呢？

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