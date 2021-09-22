藝FUN券勾選出包　關貿公司：下午恢復正常

今（22）日數位振興五倍券開放民眾綁定，但有民眾在行政院政務委員唐鳳的臉書表示，採共同綁定登記加碼券時，藝FUN券會無法全數勾選。為此，負責架構五倍券平台的關貿網路公司表示，已重新調整設定，下午就能正常勾選，也會替先前無法勾選的民眾，補回勾選藝FUN券。
記者張志康/綜合報導
2021-09-22 14:56:51
經濟部表示，自今日上午9時開放數位五倍券綁定及部會加碼券抽籤登記，截至12時55分，已有99萬5848人完成數位綁定，其中19萬6583人採共同綁定。
但有選擇共同綁定的民眾，在唐鳳的臉書表示，共同綁定完要勾選加碼券時，「明顯有bug」，一家五口都選擇勾選藝Fun券，但最終只有1人成功，PTT八卦版也有不少民眾表示遇到同樣的問題。
對此，負責架構五倍券平台的關貿網路公司表示，主要是藝Fun券後台設定問題，已緊急做調整，預計下午就能恢復正常勾選，絕對不會影響民眾權益，稍早勾選藝Fun券失敗的共同綁定戶，系統會主動替民眾補回勾選，民眾稍晚可再上官網查詢確認。
關貿網路公司指出，五倍券官網流量很大，因此啟動流量管制，讓民眾排隊分流進入，數位綁定、加碼券登記均持續在進行，強調沒有當機情形。