COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

藝FUN券勾選出包　關貿公司：下午恢復正常

▲振興五倍券今（22）日開放數位綁定，一早就有許多民眾搶先上網登記綁定。（圖／截取自五倍券官網）
▲振興五倍券今（22）日開放數位綁定，一早就有許多民眾搶先上網登記綁定。（圖／截取自五倍券官網）

記者張志康/綜合報導

2021-09-22 14:56:51

今（22）日數位振興五倍券開放民眾綁定，但有民眾在行政院政務委員唐鳳的臉書表示，採共同綁定登記加碼券時，藝FUN券會無法全數勾選。為此，負責架構五倍券平台的關貿網路公司表示，已重新調整設定，下午就能正常勾選，也會替先前無法勾選的民眾，補回勾選藝FUN券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部表示，自今日上午9時開放數位五倍券綁定及部會加碼券抽籤登記，截至12時55分，已有99萬5848人完成數位綁定，其中19萬6583人採共同綁定。

但有選擇共同綁定的民眾，在唐鳳的臉書表示，共同綁定完要勾選加碼券時，「明顯有bug」，一家五口都選擇勾選藝Fun券，但最終只有1人成功，PTT八卦版也有不少民眾表示遇到同樣的問題。

對此，負責架構五倍券平台的關貿網路公司表示，主要是藝Fun券後台設定問題，已緊急做調整，預計下午就能恢復正常勾選，絕對不會影響民眾權益，稍早勾選藝Fun券失敗的共同綁定戶，系統會主動替民眾補回勾選，民眾稍晚可再上官網查詢確認。

關貿網路公司指出，五倍券官網流量很大，因此啟動流量管制，讓民眾排隊分流進入，數位綁定、加碼券登記均持續在進行，強調沒有當機情形。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀