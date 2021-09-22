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黨魁戰掀亡黨感　新竹縣長楊文科鬆口表態支持朱立倫

▲新竹縣長楊文科接受媒體專訪，在主持人的逼問下，也委婉鬆口表態挺朱立倫。（圖／資料照片）
▲新竹縣長楊文科接受媒體專訪，在主持人的逼問下，也委婉鬆口表態挺朱立倫。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-22 15:07:11｜2021-09-22 15:07:32

國民黨主席選舉倒數，因為黨主席候選人張亞中聲勢竄起，黨內瀰漫深厚亡黨感，不少縣市長也打破過去在黨內選舉保持中立的慣例，包括花蓮縣是徐榛蔚、台東縣是饒慶鈴、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱都表態力挺主席候選人朱立倫，新竹縣長楊文科今（22）日接受媒體專訪，在主持人黃光芹的逼問下，也鬆口表態挺朱。

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國民黨主席將在25日進行投票，原本不被看好的張亞中民調躍居第一，讓朱、江對決，演變成現在的朱、張對決，但張亞中的兩岸路線為極統，另黨內擔憂若張亞中真的選上，國民黨將會亡黨、分裂，2022年選戰更不用選了。因此，原本在黨內選舉保持中立的縣市長紛紛跳出來力挺。

中央委員連勝文也發文表態挺朱，連勝文說，他支持朱立倫擔任國民黨主席，除了他因為私人因素無法參選，最重要的是朱說服他，朱有足夠的經驗，可以帶領國民黨面對未來的嚴酷挑戰，特別是2022年全國性的選舉。

連勝文說，朱做過桃園及新北市的首長共16年，其中治理600多萬人口，而朱最具有說服力的一句話，即是「我擔任行政首長期間，幾乎每一天都必須做出困難的決定！」

連勝文表示，國民黨自從2020年敗選之後，整個重建的過程正進入深水區，面臨許多困難的問題，包括黨中央各部門以及與地方的整合，國民黨與各種民間團體的合作、資源募集、青年參政、兩岸及美日關係，以及最重要的，2022年大選的提名、佈局以及輔選的策略。

連勝文強調，朱立倫是最大公約數，朱或許不完美，但你至少可以接受，也因此得以避免黨內許多不必要的衝突及內耗，讓全黨上下能全力面對未來的挑戰。

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