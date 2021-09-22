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10月底900萬劑疫苗進口　陳時中：BNT占多數

▲10月底前預計進口900萬劑疫苗，其中BNT會佔大多數（圖／指揮中心提供）
▲10月底前預計進口900萬劑疫苗，其中BNT會佔大多數（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-22 15:53:06

行政院長蘇貞昌今（22）日赴立院進行疫苗接種專案報告，預計10月底第一劑接種率達7成。衛福部長陳時中表示，10月底預計有900萬劑新冠肺炎疫苗進口，大多是BNT疫苗。

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陳時中今日陪同蘇貞昌前往立院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告及備詢」，國民黨立委洪孟楷詢問疫苗到貨情況，陳時中表示，希望1000萬劑AZ疫苗、莫德納605萬劑儘量在年底前到來，但是年底前透過COVAX進來疫苗的機率越來越小。

洪孟楷詢問疫苗採購執行狀況，陳時中表示，疫苗採購執行率62%，預算大多是付給國際廠商，付給國產廠商高端比率比較少，截至今年8月付給國際廠商147億。洪孟楷追問我國跟疫苗廠商催貨的進度、有沒有派相關官方代表團去催貨？陳時中表示，我國催貨「很積極」，具體成果就是上週108萬劑莫德納疫苗進口，本來的莫德納（Moderna）都是從歐洲進口，歐洲廠出貨有問題，改從美國進口就是很大不同。

陳時中曾表示每週都開視訊會議與美方催貨，洪孟楷進一步問視訊會議催貨的最高官員層級？陳時中表示，是食藥署署長層級。

洪孟楷詢問政院報告預計10月底第一劑接種率達7成，現在第一劑還差400萬劑，第二劑還差500多萬劑，10底前會進口1000萬劑疫苗嗎？陳時中表示，確實有掌握到10月底前進口900萬劑疫苗，BNT會佔大多數，這個月會進來比較多。

針對美國宣布11月持有疫苗接種證明才能入境美國，只核准莫德納、BNT與嬌生集團（J&J）生產的疫苗，立委詢問打高端是否不能入境美國？陳時中表示，會透過相關關係去跟美國疾病管制與預防中心（CDC）巡問。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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