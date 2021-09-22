10月底900萬劑疫苗進口　陳時中：BNT占多數

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洪孟楷詢問疫苗採購執行狀況，陳時中表示，疫苗採購執行率62%，預算大多是付給國際廠商，付給國產廠商高端比率比較少，截至今年8月付給國際廠商147億。洪孟楷追問我國跟疫苗廠商催貨的進度、有沒有派相關官方代表團去催貨？陳時中表示，我國催貨「很積極」，具體成果就是上週108萬劑莫德納疫苗進口，本來的莫德納（Moderna）都是從歐洲進口，歐洲廠出貨有問題，改從美國進口就是很大不同。
陳時中曾表示每週都開視訊會議與美方催貨，洪孟楷進一步問視訊會議催貨的最高官員層級？陳時中表示，是食藥署署長層級。
洪孟楷詢問政院報告預計10月底第一劑接種率達7成，現在第一劑還差400萬劑，第二劑還差500多萬劑，10底前會進口1000萬劑疫苗嗎？陳時中表示，確實有掌握到10月底前進口900萬劑疫苗，BNT會佔大多數，這個月會進來比較多。
針對美國宣布11月持有疫苗接種證明才能入境美國，只核准莫德納、BNT與嬌生集團（J&J）生產的疫苗，立委詢問打高端是否不能入境美國？陳時中表示，會透過相關關係去跟美國疾病管制與預防中心（CDC）巡問。
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