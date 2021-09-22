學生疫苗開打 陳其邁與４大醫學中心建立管道請家長放心
高雄市校園學生BNT疫苗23日將開打，市長陳其邁今（22）日表示，高雄市有94%的學生同意施打疫苗，仍有8000名左右的學生為勾選疫苗登記，他強調，高雄市已做妥善規劃，學生施打疫苗時如遇不良反應可後送至高雄市的四大醫學中心及市立聯合醫院由小兒心臟內科醫師做醫療處理，請家長放心。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-22 15:31:30
陳其邁同時也宣布學生施打疫苗後所剩殘劑2大次序，除以同學為優先外，校園內若有滿18歲以上教職員工、志工、課後社團及學習扶助老師接種第1劑者，為第一優先順序；協助校園集中接種，滿18歲以上工作人員，接種第1劑者，排列順序二，符合資格者依順序向學校登記。
高雄校園接種BNT疫苗，截至22日，統計國高中生有意願施打率是94%，接種時間是9月23日至10月8日，共計有179間學校，接種地點在活動中心、禮堂、會議室、川等等地，預計有56家合約醫療院所入校接種。
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