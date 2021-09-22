創黨35周年　蔡英文：必須要把「民主進步黨」招牌扛好

民進黨今（22）日召開中常會，兼任黨主席的總統蔡英文於會中表示，下個星期二就是民進黨創黨35週年的日子，黨部同仁剪出影片，回顧民進黨從嬰兒到壯年35年的歲月。如果以人的年紀來看，35歲已經是累積足夠經驗，能夠扛起重責大任的年紀。相信現在正在執政的民進黨，也是以這樣的態度，來回報台灣人民35年來的愛護和支持。

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蔡英文說，在威權時代衝破黨禁、在民主時代引領風潮，在野的時候認真監督、執政的時候擔當責任。這就是民進黨的大家，35年來一棒接一棒傳承下來的精神。

蔡英文說，每一次她經過中央黨部9樓門口，那張「創黨工作18人小組」合照，都在提醒著她「民主進步黨」這塊招牌是很有重量的，身為黨主席，必須要把招牌扛好。所以她要和所有的黨員同志相互勉勵，要大家不會忘記當年創黨前輩奉獻出的熱情，現階段也要承擔執政責任，堅持主權、守護民主、壯大台灣。

民進黨秘書長林錫耀則在會後記者會向媒體表示，創黨35周年紀念影片已經完成，很多人比民進黨還年輕，看著泛黃的照片，相信各位都有歷史感或懷舊感。但對他個人來說，是從25歲參加民主進步黨，經過35年一路走來現在60歲，已經是中央黨部年紀最大的一個的歷程。

林錫耀說，這些影像對他來說還是相當鮮活、歷歷在目。自己年輕的時候不太喜歡老人家講古，講到最近的事情卻都記不得，所以就不訴說太多過往經驗，總覺得喃喃不休大家也沒什麼共鳴。

然而，林錫耀提到，再次回任擔任秘書長，經過35年他都沒有離開過民進黨，從街頭到議會、從在野到執政，不管有沒有職位，做甚麼工作、擔任甚麼角色，自己就是一員，很深刻的在其中。

林錫耀說，把時間拉回到現在，台灣現在的局勢只會越來越辛苦、挑戰越多、越大，但他一路走來，深刻感受到民進黨有很多改變、不一樣的地方，譬如民進黨變得更成熟穩定、看得更遠、想得更多。

林錫耀接著說，更可貴的是，民進黨有許多不變的地方，例如仍然堅守台灣主權的立場沒有變，守護台灣民主自由的精神也沒有變，希望結合所有人努力建設台灣、壯大台灣的目標與理想也沒有變。做為民進黨一份子，從創黨到今天，民進黨這些精神理念價值，自己可以深刻地當一個見證者，真的是一如初衷，完全沒變。

在建黨35周年的此刻，林錫耀表示，願意代表民進黨向台灣每一個公民懇切表達，謝謝大家長久以來對民進黨的全力相挺與支持，讓民進黨從沒有黨拚到有黨，從街頭進到議會，從在野到執政，又重回在野，最後完全執政。謝謝大家，民進黨絕對秉持過往初衷，繼續努力與大家站在一起，守護台灣民主自由，建設台灣、壯大台灣。