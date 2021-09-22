習近平強打資本主義　美媒：回歸毛澤東社會主義願景

中國當局近來監管力道加強，大力打壓科技業等民營企業。《華爾街日報》報導指出，習近平掌權後，試圖逆轉中國數十年來向著西方資本主義的演變，讓中國回歸毛澤東社會主義的願景，而毛澤東認為資本主義只是為社會主義道路上的過渡階段。





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報導一開頭就直言，習近平整肅民企的行動越來越明顯，遠比表面所見的更有野心。熟悉習近平工作重心的官員表示，在習近平眼中，如今民營資本已經被放任到變成肆意妄為、會威脅到共產黨執政的正當性性的存在。





《華爾街日報》報導指出，習近平讓中國回到毛澤東社會主義的願景，目標在於改寫商業規則。習近平不打算消除市場力量，但他似乎希望國家由黨來主導商業金流，對企業家、投資人和其獲利能力設定更嚴苛界限，並更進一步控制國內經濟。





習近平1月時發表演說時曾經提到，中國進入新的發展階段，目標要將中國建成「社會主義現代化強國」。今年8月，習近平在一次領導層會議上強調，要實現「共同富裕」，即局部透過政府進一步干預經濟、採取更多措施，讓富人分享成功果實，以更平等地分配財富。





報導指出，習近平曾在內部會議上，談到區分中國經濟體制的必要性。習近平認為，西方資本主義過於一心一意追求利潤和個人財富，同時讓大企業變得過於強大，導致社會不平等，造成對於社會穩定的威脅。





報導指出，不少中國觀察家認為，習近平比起歷來領導人都更受到意識形態驅使。他曾經在會議中坦言，他的願景與西方資本主義的不同之處在於，在中國是「資本為人民服務」。習近平認為被資本主義精神誤導的行業，不僅是科技業，補教、數位遊戲和娛樂業等行業都首當其衝。





2022年底，中國將迎來十年一次的領導人換屆，屆時習近平可能將打破歷來的接班制度、繼續執政。參與政策制定的官員表示，這成為了一種動力，激勵習近平採取行動，讓外界看見他正在為人民做大事，證明繼續連任的合理性。





在中國共產黨7月1日舉行的百年黨慶上，習近平身穿中山裝，站在一個由鎚頭鐮刀黨徽圖案裝飾的講台後面，承諾要始終代表人民利益。演講結束之後，習近平跟唱天安門廣場上播出的「國際歌」。在中國，「國際歌」一直以來象徵著工人階級像資本主義宣戰。





▲報導指出，習近平認為西方資本主義過於一心一意追求利潤和個人財富，同時讓大企業變得過於強大，導致社會不平等，造成對於社會穩定的威脅。（圖／美聯社／達志影像）

《華爾街日報》統計，自去年年底以來，習近平也全權主到了100多項監管活動、政府指令以及政策變化，其中包括對電商巨頭阿里巴巴、科技巨擘騰訊以及網路約車滴滴出行的打壓。中國當局推出政策打壓房地產，也讓中國恆大集團負債危機加劇，有分析人士指出，北京不太可能出手就恆大，反而可能會進一步收緊對其他民間開發商的監管。





許多國家會密切監管工業、勞動力和市場，制訂貨幣政策並提供補貼以幫助提振經濟，但在習近平的版本中，政府將會擁有一定程度的控制權，使其能夠使用自己的方法影導經濟和工業，冰將私人資源用於加強國家權力。加州大學聖地牙哥分校的中國經濟專家巴里諾頓表示，「習近平確實認為他正走向一種全世界獨一無二的新制度」，諾頓稱之為「政府主導型經濟」。





報導警告，對於外國企業而言，習近平的行動可能意味著未來會更加動盪。西方公司在中國總是得遵從共和黨的路線方針，要他們共享用戶數據，或是任用共和黨員等諸多要求也日益增加，西方企業可能被迫犧牲更多利益來幫助北京實現其目標。





一名熟悉中國最高市場監管機構思路的人士表示，對外資的監督將會加強，如此一來，外資就無法透過壟斷以及資本市場運作，在中國獲取超高利潤。



