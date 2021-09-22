藍4主席候選人當選都要罷免陳柏惟　林錫耀：非常意外

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23進行投票，各界關注民進黨的態度。民進黨秘書長林錫耀今（22）日表示，中國國民黨4位黨主席候選人，居然揚言當選之後要推動罷免，這讓人非常意外。

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林錫耀說，陳柏惟不是民進黨，而是目前在國會席次最少的台灣基進黨立委。國民黨雖然在中央是最大在野黨，但在地方執政的縣市有14個，占了3分之2，基層實力非常堅強，居然容不下一位最小在野黨的國會議員，要努力把他罷免掉，真不曉得為甚麼國民黨會有這樣的想法跟企圖。

林錫耀說，也許可能有些人會認為，這是國民黨主席在競爭之下所以走偏鋒、越來越激進，所以才會出此主義想要罷免陳柏惟。但是大家也感受到，這段時間國民黨的確已經不是過去跟主流民意互相呼應的一個主流政黨，已經不顧台灣的主流民意，提出許多讓人不解的主張，甚至也做出跟主流民意扞格的各種行為。

林錫耀說，譬如上禮拜五，在國民黨強力要求之下，行政院長蘇貞昌要去立法院專案報告，結果國民黨竟然包圍報告台，不讓蘇貞昌上台，浪費一整天時間，其實也沒有達到在野黨監督施政的目的。

林錫耀說，又譬如中國禁止我國蓮霧、釋迦進口，這種不遵循國際經貿規則、不友善的行為，但國民黨這幾位候選人也不敢對中國多吭一聲，反而指責政府；還有譬如最近幾個月來，中國的軍機、軍艦擾台不斷，也沒看到國民黨正視這個問題，表達他們的抗議，所以國民黨已經走入令人搖頭的一種風格、姿態。

林錫耀說，不曉得未來國民黨的主席上任之後會不會回復到正常、願不願意回應主流民意的期待，但民進黨希望在野黨理性問政，能夠有效監督施政，這些都非常歡迎，不過民進黨真的很擔心，如果照這樣發展下去，未來台灣政局可能會越來越亂。

林錫耀說，台灣政局一亂，不論經濟、社會、文化、教育各方面也都一樣受到干擾，那絕非全民之福，因此期望國民黨對於不管是罷免陳柏惟的企圖，或是未來作為最大在野黨怎樣來監督民進黨施政，都能有所改正。