打高端疫苗不能入境美國　陳時中：世界不是只有美國

美國政府宣布11月起，將要求旅客入境時出示完整接種新冠疫苗證明，我國國產高端疫苗並不在美國認證疫苗名單中，引發許多接種高端疫苗民眾擔憂日後不能去美國。衛福部長陳時中今（22）日表示，會積極跟美國溝通，但他也說「世界不是只有美國一國」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-22 17:06:45｜2021-09-22 17:09:01
陳時中今日陪同行政院長蘇貞昌前往立院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」，民進黨立委高嘉瑜詢問美國不承認高端疫苗，以後是否不能去美國？陳時中答覆表示，現在美國並沒有宣布承認高端疫苗作為疫苗護照認證的一款，將會積極與美國溝通。
高嘉瑜詢問若打高端不能入境，國人該如何提前準備，是否該混打其他美國認證的疫苗？陳時中表示，疫苗安全性與有效性是我們實施疫苗策略所關心，現在也不會沒有科學證據就讓大家混打。高嘉瑜又問是否有試驗高端混打其他疫苗？陳時中說，目前試驗結果還沒出來，時間上儘量快，但是還是需要時間，10月時數據出來會跟大家報告。
高嘉瑜進一步追問若美國政策確定，打高端是不是不能去美國？陳時中說，「世界不是只有美國一國！」會積極跟美國溝通。高嘉瑜問若公務員因為打高端無法出國，陳時中，當初接種高端疫苗時美國也還沒有這樣的政策，他再度強調會積極與美國溝通。
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