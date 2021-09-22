中市勞工團體專班開班 多樣客制化課程歡迎報名

台中市勞工大學為提升職業工會會員專業技能，委由工會團體開辦多元勞工團體專班，「客制化」開班內容迴響熱烈。9月下旬新開班課程，包括台中市總工會開辦「腳底按摩技能實務班」及「雲端辦公室應用班」，台中直轄市總工會開辦「手機APP應用實務」、「伴手禮製作實務」及「手縫植鞣革實務進階」，即日起開放報名，額滿為止。

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勞工局表示，勞工團體專班分別由台中市總工會、台中直轄市總工會及台灣勞工大聯盟總工會承辦，依據五大領域規劃開班，有助於提升勞工技能，或培養第二專長，年滿15歲、設籍台中市或工作地在台中市的本國籍在職勞工，均可報名參加，每小時收費50元，符合弱勢勞工補助資格者，學費全額補助。相關報名資訊，可查詢台中市勞工大學 (

https://laborlearn.taichung.gov.tw/course.php

)。

勞工局長張大春提到，勞工團體專班好評連連，其中，由台中市總工會開辦的「職場妝容半永久化妝眉藝」課程，學員多達24人，工會開班能掌握市場脈動，洞悉半永久化妝眉藝市場超夯。半永久眉藝指的是霧眉、飄眉、絲霧眉、粉霧眉等眉型化妝技巧，仿真自然，做一次可維持一至三年，解決不少女性畫眉常失手之苦，因此受到愛美女性歡迎，市場愈來愈夯。

4月底結訓的美甲師表示，她看好眉藝市場，希望多學一技之長，增加服務項目，也能增加收入，在21小時妝容課培訓中，老師從藥妝品、器具使用、工作安全防護及衛生等基本功教起，幫學員扎穩根基。課程中還能學習畫眉、修眉及半永久霧眉概論，以及3D立體眉示範操作及實作等，充份讓學員認知眉藝技能，收穫良多。