基隆75歲以上長輩想打第1劑莫德納 採「即到即打」服務
基隆市將於9月27、28日為75歲以上的長輩，施打莫德納疫苗的第2劑；基隆市長林右昌今（22）日指出，對於尚未施打第1劑，想打莫德納疫苗的75歲以上長輩，屆時採「即到即打」的服務。
記者陳志仁／基隆報導
2021-09-22 17:09:09
林右昌表示，基隆市上週AZ疫苗第2劑的總施打率高達84%，這次有5602位的長者符合接種莫德納疫苗第2劑資格，將在9月27、28日進行施打；提醒大家接種時，記得攜帶小黃卡、接種通知單及填寫好的接種意願書，照著第1劑接種模式更順利，如有防疫公車與防疫計程車服務需求者，可洽詢里長協助。
基隆市政府說，施打的地點分別為中山區在通化里民活動中心、仁愛區在仁愛區公所六樓禮堂、中正區在中正區公所禮堂、信義區在市立體育館二樓，安樂區27日在慈濟靜思堂、28日在新崙里民活動中心；七堵區27日在七堵火車站、28日則在實踐里民活動中心，暖暖區僅27日在碇祥里民活動中心施打。
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