就像九命怪貓？專家：中國不會讓恆大倒閉

各界對於中國房地產巨頭恆大集團的債務危機持續擔憂，有專家指出，中國當局不太可能讓恆大面臨倒閉局面。





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中國ETF提供商KraneShares投資長艾恩（Brendan Ahern）向《雅虎財經》表示，「這有可能對中國金融系統構成系統性威脅，但讓恆大違約是不可能發生的。」





艾恩進一步表示，讓恆大倒閉不僅會對120家中資銀行，以及另外129家金融機構、恆大供應商造成巨大的影響。艾恩指出，中國政策制定者可能會促進或是鼓勵債務重組，且估計中國政府很快就會介入協調，「因為時間緊迫，必須進行重組，確保恆大不會違約。」





目前恆大負債超過3050億美元，不少人擔心恆大倒閉會給中國金融體系和全球帶來潛在風險。根據《彭博社》報導，截至今年年底，恆大預估會有6.69億美元的票席支付到期。





艾恩表示，恆大的股東也應該要做好迎接痛苦的準備，但恆大今年的走勢很像「慢動作失事的火車」，股東應該也不會因此感到意外了。





隨著中國國家主席習近平最近對科技業到補教業再到房地產業等各個領域，不斷加大了監管力度，中國經濟也處於動盪之中。聚焦於中國的宏觀經濟策略集團Macrolens首席策略師麥卡錫（Brian McCarthy）也像《雅虎財經》表示，恆大的狀況是習近平在向人民傳達「恆大不是大到不能倒」。





麥卡錫表示，解決恆大問題的過程可能會「非常混亂」，但這會是最好的狀況。不過麥卡錫認為，即使恆大最終違約，也不會有溢出效應的巨大風險。





麥卡錫表示，「我不認為雷曼情況會在國際甚至國內裡蔓延，因為中國政府確實控制著銀行，而他們不會停止相互放貸。從歷史上來看，恆大就像一隻九命怪貓，他們過去也曾遇到過儕債問題，只是在這個後疫情世界，情況有些許不同。



