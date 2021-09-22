高市校園BNT疫苗開打　林孟志：避免空腹及脫水狀況接種

我是廣告 請繼續往下閱讀
林孟志也強調，接種疫苗的醫療團隊很有經驗，也請學生們遵照校園接種SOP，一、量體溫、確認學生基本資料並再叮嚀接種後注意事項；二、報到；三、醫師評估；四、疫苗接種；五、休息15分鐘；若一切順利就可回校上課，若出現狀況可即刻處理，但必須忠實向醫護團隊說明當下身體狀況。
同時，林孟志也以英國疫苗接種和免疫聯合委員會評估資料表示，12至15歲青少年接種的好處，包括接種第1劑每百萬人中，減少2.39人住到ICU病房的機率、減少87人住院機率、減少15.31個孩童多系統炎症徵候群案例；而風險則是每百萬人增加約3至17人心肌炎的機率。
林孟志也指出，心肌炎和心包膜炎多在BNT注射14天內發生，且大部分是第2劑以後才發生，年輕男、女比例為3:1，在好處與風險評估後，林孟志認為接種疫苗仍「利大於弊」。
另外，教育局長謝文斌今天也在防疫記者會中，針對家長常見的疑問進行說明。首先，對於學校接種COVID-19疫苗是否需要付費或攜帶證件，謝文斌表示「無需付費」，打第1劑時帶健保卡，打第2劑才要再加帶COVID-19疫苗接種記錄卡（小黃卡）。
謝文斌也指出，若學生家長同意，但接種當日學生不願意或無法在學校接種日施打，家長可以再上公費疫苗預約平台登記，完成接種後將意願通知書提供學校記錄，或直接回報給校方，使其了解學生接種情形。
至於，有家長質疑學校集中施打無法獲知學生疾病史。謝文斌強調，接種前都會先由醫師評估診察，與自行前往醫療院所接種同樣安全；而如果家長原本不同意但臨時又同意了，謝文斌表示，若學校已完成集體接種，家長可上預約平台為孩子意願登記，收到簡訊後，再預約時間與地點，若學校尚未接種，家長可向學校導師提出意願書修改即可。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。