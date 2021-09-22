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高市校園BNT疫苗開打　林孟志：避免空腹及脫水狀況接種

▲高市校園接種BNT疫苗明天開打，高雄長庚紀念醫院副院長林孟志認為接種疫苗仍「利大於弊」。(圖／高市府提供)
▲高市校園接種BNT疫苗明天開打，高雄長庚紀念醫院副院長林孟志認為接種疫苗仍「利大於弊」。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-22 18:11:46

高雄市國、高中生明起開始在校園接種BNT疫苗，高雄長庚紀念醫院副院長林孟志今(21)日在防疫記者會中叮嚀同學們避免空腹及脫水狀況接種，接種前可吃東西、多喝水，休息15分鐘時保持安靜觀察身體狀況，也可藉由聽音樂或是做舒緩呼吸，避免心理焦慮而產生暈針現象。

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▲高雄市校園接種BNT疫苗明天開打，高市府今天也公布校園接種SOP請同學遵守。(圖／高市府提供)
▲高雄市校園接種BNT疫苗明天開打，高市府今天也公布校園接種SOP請同學遵守。(圖／高市府提供)
林孟志也強調，接種疫苗的醫療團隊很有經驗，也請學生們遵照校園接種SOP，一、量體溫、確認學生基本資料並再叮嚀接種後注意事項；二、報到；三、醫師評估；四、疫苗接種；五、休息15分鐘；若一切順利就可回校上課，若出現狀況可即刻處理，但必須忠實向醫護團隊說明當下身體狀況。

▲高雄市校園接種BNT疫苗明天開打，高雄長庚紀念醫院副院長林孟志也別叮嚀接種疫苗避免空腹及脫水狀況接種。(圖／高市府提供)
▲高雄市校園接種BNT疫苗明天開打，高雄長庚紀念醫院副院長林孟志也別叮嚀接種疫苗避免空腹及脫水狀況接種。(圖／高市府提供)
同時，林孟志也以英國疫苗接種和免疫聯合委員會評估資料表示，12至15歲青少年接種的好處，包括接種第1劑每百萬人中，減少2.39人住到ICU病房的機率、減少87人住院機率、減少15.31個孩童多系統炎症徵候群案例；而風險則是每百萬人增加約3至17人心肌炎的機率。

林孟志也指出，心肌炎和心包膜炎多在BNT注射14天內發生，且大部分是第2劑以後才發生，年輕男、女比例為3:1，在好處與風險評估後，林孟志認為接種疫苗仍「利大於弊」。

▲高雄市教育局長謝文斌強調，家長若原本不同意接種，在學校集體接種前，都可向導師臨時更改意願。（圖／高市府提供）
▲高雄市教育局長謝文斌強調，家長若原本不同意接種，在學校集體接種前，都可向導師臨時更改意願。（圖／高市府提供）
另外，教育局長謝文斌今天也在防疫記者會中，針對家長常見的疑問進行說明。首先，對於學校接種COVID-19疫苗是否需要付費或攜帶證件，謝文斌表示「無需付費」，打第1劑時帶健保卡，打第2劑才要再加帶COVID-19疫苗接種記錄卡（小黃卡）。

謝文斌也指出，若學生家長同意，但接種當日學生不願意或無法在學校接種日施打，家長可以再上公費疫苗預約平台登記，完成接種後將意願通知書提供學校記錄，或直接回報給校方，使其了解學生接種情形。

至於，有家長質疑學校集中施打無法獲知學生疾病史。謝文斌強調，接種前都會先由醫師評估診察，與自行前往醫療院所接種同樣安全；而如果家長原本不同意但臨時又同意了，謝文斌表示，若學校已完成集體接種，家長可上預約平台為孩子意願登記，收到簡訊後，再預約時間與地點，若學校尚未接種，家長可向學校導師提出意願書修改即可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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