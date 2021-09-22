首場臺灣女子職業高球比洞賽 冠軍獎金300萬元創新高
中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）主辦年度高球賽事「2021中國信託邀請賽」，本週五（9月24日）起一連三天於新北市林口區東華高爾夫球場開打，包含「2020中國信託女子公開賽」冠軍安禾佑和謝瑀玲、中國信託銀行贊助高球新秀丁子云等32名女將同場競技，中國信託銀行董事長利明献宣布安禾佑加盟成為中國信託贊助高球女將，更現場加碼獎金新臺幣250萬元，總獎金達新臺幣575萬元，冠軍獎金從新臺幣100萬元提高至新臺幣300萬元，創下近20年來TLPGA認證的台巡賽最高冠軍獎金，激勵好手們爭取榮耀。
記者鍾東穎/台北報導
2021-09-22 18:27:02
「2021中國信託邀請賽」今（22）日舉辦開賽記者會，中國信託金融控股公司副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託金控行政長高人傑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、國寶集團育樂事業群營運長陳志明、東華高爾夫球場總經理陳志忠，以及32名台巡女將與會。利明献董事長特別歡迎安禾佑加入中國信託，肯定她認同中國信託高球公益理念，願意為了「堅持信仰、成就夢想」信念拚戰。
疫情期間許多選手無賽可打，利明献董事長現場宣布今年賽事獎金加碼，激勵選手們追求好成績，更有意拋磚引玉，希望企業多多響應、大力支持臺灣女子高爾夫，共同為球壇注入活水；另外也期待參賽選手們認同中國信託的公益理念，打出好成績也不忘捐出部分獎金做公益。劉依貞理事長表示，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊全球運動產業，感謝中國信託持續以行動支持臺灣高爾夫運動，是選手最溫暖的力量。
「中國信託女子公開賽」今年更名為「2021中國信託邀請賽」，改變賽制為臺灣第一場女子職業高球比洞賽，採單淘汰，每洞桿數較少者贏得該洞，18洞取得較多洞數者勝出，增添賽事競技感與可看性。記者會現場抽籤決定對戰組合，過程驚呼聲不斷，李欣、黃賢雯首輪分別對上去（2020）年冠軍安禾佑、謝瑀玲，張亞琦則迎戰2020女子台巡三冠王吳佳晏，中國信託贊助潛力新秀丁子云對決李佳霈，眾女將全力求勝躋身領先組。此外，甫自業餘轉為職業選手的安禾佑，即獲中國信託銀行贊助支持，安禾佑表示十分幸運並感謝，更開心職業賽首戰就在家鄉參與「2021中國信託邀請賽」。
中國信託長期扮演高球運動推手，連續10年舉辦女子高爾夫職業賽事，希望為臺灣發掘潛力高球女將，為選手搭建與國際接軌的競技舞臺。「2021中國信託邀請賽」亦獲得BenQ、SYM三陽機車、大和開發實業、中華電信、日商大和房屋工業、日商王子大飯店管理顧問公司、日本琵琶湖大津王子飯店、台灣數位光訊科技、台灣之星、台灣三井不動產、安達人壽、忠泰建設、法商法國巴黎人壽保險台灣分公司、南紡購物中心、耐斯王子大飯店、喬山健康科技、華泰王子大飯店、裙襬搖搖高爾夫基金會等企業傾力贊助，共同為臺灣高爾夫運動貢獻心力。9月24日起三天賽事免門票開放觀眾實名制進場，為選手打氣的同時，還有機會抽中摩托車、電視機等多項獎品，後兩輪亦有電視轉播、中國信託邀請賽臉書粉絲專頁全程線上直播，可即時觀看選手精湛球技，歡迎民眾一起為所有選手加油。