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阻擋台灣釋迦蓮霧　國台辦：科學合理完全正當

▲針對陸方以病蟲害為由暫停進口台灣釋迦及蓮霧，中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，此舉「科學合理、完全正當」，陸方並已透過「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」向台方通報。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）
▲針對陸方以病蟲害為由暫停進口台灣釋迦及蓮霧，中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，此舉「科學合理、完全正當」，陸方並已透過「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」向台方通報。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）

中央社

2021-09-23 05:53:59

（中央社記者邱國強北京22日電）針對陸方以病蟲害為由暫停進口台灣釋迦及蓮霧，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，此舉「科學合理、完全正當」，陸方並已透過「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」向台方通報。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室晚間以朱鳳蓮答記者問名義，以書面作上述表態。

朱鳳蓮宣稱，今年以來，大陸海關多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中「截獲檢疫性有害生物—大洋臀紋粉蚧」，均依法採取了退回或銷毀措施，並及時向台灣方面進行通報。這一有害生物危及多種水果和糧食作物，一旦傳入將對大陸農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

她說，為從源頭上防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，大陸海關總署決定自今年9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入大陸。

朱鳳蓮聲稱，陸方「多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，並提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善」。暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，是為了「保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，是科學合理、完全正當的」。

她提到，大陸海關總署已通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道，向台方進行了相應通報。

朱鳳蓮宣稱，「民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，藉機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全是別有用心的。說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益」。

中國大陸海關總署繼2月間以發現介殼蟲為由，宣布禁止台灣鳳梨輸入後，9月19日又稱在台灣番荔枝（釋迦）、蓮霧發現有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」，宣布20日起禁止台灣釋迦與蓮霧輸入。

農委會表示，中國這次再度片面暫停台灣鮮果輸入，台灣已持續兩度有效改善釋迦從生產到輸出過程的系統性管理措施，且其所關切的太平洋臀紋粉介殼蟲，在中國和台灣都有發生，此害蟲附在果實表面，易於目視檢查發現，使用燻蒸處理即可殺滅，幾無任何國家對介殼蟲類昆蟲採禁止輸入的措施。

農委會強調，中國不應採行嚴重影響貿易的禁令，台灣已自今年2月起9度要求技術對話，期望中方開啟雙邊對話解決檢疫問題。若9月底前未獲中方正面回應，將向世界貿易組織（WTO）提出爭端解決。（編輯：張淑伶）1100922

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