希望陳時中代理鄭文燦　徐玉樹：這輩子非常希望質詢他

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市議員黃婉如表示，桃園市民還是希望鄭文燦能把市長任期做好做滿，也希望鄭能給民眾承諾。鄭文燦未正面回應，僅表示會全力以赴做好市長工作，黃不滿鄭的回答，追問是否會把任期做滿，鄭回說「任期跟妳一樣。」黃婉如再問鄭文燦「萬一」中央緊急召派他去接閣揆，是否會為了桃園市未完成的建設繼續留在桃園市？鄭文燦回說「『萬一』這個情況沒有出現」，強調政治人物都必須在其任期中完成政見與承諾，這是每個政治人物基本的義務。
徐玉樹接著質詢指出，台灣現在面臨最大的問題是疫苗，機場在桃園，雖然中央有制定國境管制措施，地方也都尊重中央，但還是有很多境外移入的確診個案在桃園發生，重創地方的觀光及經濟，中央疫情指揮中心指揮官陳時中輕輕鬆鬆在記者會上宣布禁令，就足以讓百業蕭條，讓基層民眾陷於水深火熱之中，「市長，你身為桃園大家長，難道對這些沒有一點點感覺嗎？」
徐玉樹不滿表示，台灣現在面臨最大的問題還是疫苗的問題，桃園爆發多次重大疫情，但桃園所分配的疫苗卻沒有比其他縣市要多，還說如果鄭有機會高升到中央，希望陳時中真的來代理桃園市長，「我這輩子非常希望質詢他，這個沒血沒淚的部長。」
徐玉樹強調，桃園屬於高危險地區，既然鄭文燦經常到中央開會，希望鄭能據理力爭要求中央給桃園的疫苗數量要充足，讓第一線工作人員優先施打疫苗。
鄭文燦對此回應，中央不可能把疫苗藏起來，除了雙北在疫情之初配賦比較多量以外，桃園在六都當中所獲配賦疫苗數量不會比較少，市府也會向中央要求足額配賦。