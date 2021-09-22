台中百貨雙雄周年慶直球對決 引進設計師品牌服飾搶錢

台中百貨雙雄週年慶檔期直球對決！新光三越砸重金大規模改裝的4樓，集結時尚女裝、珠寶、餐飲名店，搶先在今日重新開幕，為十月登場的周年慶暖身。另大遠百10週年慶明日正式開跑，4樓女裝也引進許多獨家新櫃，有志一同主打設計師品牌服飾，搶攻社交經濟商機不手軟！





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新光三越台中店趁周年慶開賣前，砸下上逾重金進行4樓大改裝，今日奢華開幕，匯集超過26家獨家品牌，包括新櫃5家、中部獨家25家、全台獨家1家，要以六大國際設計師品牌服飾，演繹精緻高端名媛時尚品味外，還集結全台最齊全的十大品牌珠寶專區，及兩大米其林極品餐廳，來勢洶涵為十月周年慶先發造勢。





▲台中新光三越四樓砸重金改裝後，引進各國設計師品牌服飾，名品齊聚搶名媛商機。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.22)

台中新光三越店長許宜敬表示，重新華麗開幕的4樓層，集結了高端時尚、奢華珠寶、星級美饌，要打造名媛一日生活圈，搶攻社交經濟商機，預期效益發酵後，單單一層樓全年業績上看11億元，年增長1成。





新光三越4樓開幕首日，邀來凱渥名模王心恬、江怡薇、黃語涵一同展演最新流行趨勢，從女性日常裝扮到品味星級餐宴，為生活注入質感美學，時髦女子的穿搭提案與好感生活，一站滿足！





▲日本高端時尚CONCEPT OF BEIGE進駐台中新光三越是全台首發。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.22)

店長許宜敬表示，受到疫情影響，新光三越台中店前三季業績表現雖然持平，但因精名品品牌齊全，業績逆勢成長兩位數。此外，設計師品牌服飾業績同樣表現亮眼，年成長達2成！





由於看好設計師品牌服飾可觀商機，新光三越台中店4樓大手筆引進日本、美國、義大利及台灣設計師品牌服飾，如Ralph Lauren女裝、義大利MARYLING、日本高端時尚CONCEPT OF BEIGE、為精緻女人而生的JORYA全台首發店，名品齊聚，成為改裝後最大亮點。





▲改裝後的台中新光三越樓，竟然有花藝店進駐，在一片百貨服飾中，特別讓人驚艷。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.22)

此外，改裝後的4樓層將引進二大米其林餐廳，包括眾所期待的頂級精緻鍋物-橘色涮涮屋，及聞名遐邇的「名人坊粵菜」，打造極奢的味蕾體驗。





台中大遠百10週年慶將於9/23-10/12正式開跑！大遠百為炒熱週年慶買氣，增加許多改裝新櫃，以4樓女裝為例，主打「時尚設計、獨家款式、自我風格」，集結溫慶珠、黃淑琦、J＆NINA等品牌，打造設計師服飾專區，與新光三越台中店直球對決，搶攻時尚經濟商機。



