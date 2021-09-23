英美貿易協定短期難產　倫敦評估藉CPTPP鋪路

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有愛爾蘭血統的拜登（Joe Biden）與強生（Boris Johnson）會面後回應媒體提問時重申對北愛和平穩定的重視。他近幾個月曾數次敦促英方切勿撕毀「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）。
拜登未否認，英國並不是美國談判雙邊貿易協定的優先對象。與強生會面前，拜登曾向媒體表示，雙方只會「談一點點」貿易議題。
英國脫歐後致力於與各貿易夥伴國簽定貿易協定，並視美國與印太地區為重點區塊。新任外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前在擔任貿易大臣期間曾說，英國以在2022年底前獲准加入CPTPP為目標，並期待美國重返CPTPP。
特拉斯與強生一同赴美，20日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤期間曾敦促美方重啟停滯的英美貿易協定談判。
與美國簽署貿易協定一向是英國脫歐派政治人物向民眾遊說脫歐好處的一大賣點。歐盟與美國至今未簽署貿易協定；雙方2013年曾啟動「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」（TTIP）談判，但2016年在法國強力介入下破局。
英國是美國第7大貨品貿易夥伴，美國是英國第一大服務出口市場，英美2019年雙邊貨品、服務等貿易總額達2740億美元。推進簽署英美自由貿易協定是強生等英國官員此次美國行一大重點。
英美在去年5月正式啟動談判並在2020美國總統大選前召開4次會談後，貿易協定協商陷入停滯。
強生21日與拜登會面前曾說，他寧願與美方「心狠手辣」的談判人員慢慢磨，也不要急就章。
但英國官員同時向媒體透露，英國正考慮申請加入美國、墨西哥與加拿大去年簽署的USMCA，「球在美國手上」。英國與加拿大及墨西哥已分別簽有貿易協定。
對於英國考慮加入USMCA，部分貿易專家持保留態度，並提醒這無法解決英美雙邊貿易議題。
布魯塞爾智庫「歐洲國際政治經濟中心」（European Centre for International Political Economy）英國貿易政策項目主任賀尼格（David Henig）分析，USMCA終究是「別人的」貿易協定，加入USMCA研判頂多為英國帶來國內生產毛額（GDP）成長0.1%至0.2%的效益，且USMCA的內容不涵蓋許多英國出口優勢領域。
「北愛爾蘭議定書」是英國與歐盟脫歐協議的一部分，規範英國與北愛之間的貿易安排，旨在防止屬英國領土的北愛爾蘭與仍是歐盟成員國的愛爾蘭之間形成必須實施貿易檢查的「硬邊界」，並防止流血衝突再現北愛。
不過，英國部分人士批評，這相當於在英國境內製造一條新邊界。實務面種種不便讓倫敦多次向布魯塞爾揚言，若不就北愛貿易問題重啟磋商，將依條款單方面停止執行議定書。（編輯：陳正健）1100923