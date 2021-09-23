台灣申請入CPTPP　日本歡迎、中國官媒嗆「搗亂」

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根據《日本放送協會》(NHK)報導，日本外務省官員受訪時表示，台灣與日本是共享價值觀的夥伴，對於台灣正式遞出申請一事持肯定的看法；雖然加入CPTPP的標準相當高，但台灣實行的是市場經濟，也沒有對其他國家進行經濟施壓的問題，若能符合入盟標準，日本政府也會歡迎。
這位官員預計，台灣申請加入CPTPP一事將激怒中國，進而導致北京有所回應，會密切關注事態發展。
先前中國提交申請時，包含《日經亞洲》在內的外媒就曾指出，中國與澳洲近年貿易摩擦頻頻，與另一個成員國越南也有領土的糾紛，還為了孟晚舟案、人質外交等，與加拿大發生爭執，未必能全票過關；此外，CPTPP禁止成員國對國有企業進行補貼，以免造成競爭扭曲，但中國在習近平的領導下，一直在強化國有部門，因此談判很可能從一開始就存在絆腳石。
日本《讀賣新聞》也引述日本政府人員報導，聲稱台灣與日本共享普世價值觀，台灣要為了加入CPTPP，正在準備相關的法令，在對國有企業提供補助、電商交易、勞動等規定方面，應該也不太會有問題。
然而，報導也指出，中國為了防止台灣加入CPTPP，不排除會加強對CPTPP成員國的策動與施壓；中國一旦比台灣還早獲准入會，依照會員國一致決的規定，台灣後續恐難以再入CPTPP。
台灣申請加入CPTPP的消息一出，當晚中國官媒《環球時報》即以「搗亂！」入標報導此事，並引述國台辦發言人朱鳳蓮的話，強調台灣參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提，堅決反對中國的邦交國與台灣商簽具主權意涵和官方性質的協議。