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台灣申請入CPTPP　日本歡迎、中國官媒嗆「搗亂」

▲中國商務部上週剛宣布申請入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的消息，台灣則是在本週提出申請，誰能先獲准加入，引發國際社會關注。圖為2019年CPTPP會議資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國商務部上週剛宣布申請入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的消息，台灣則是在本週提出申請，誰能先獲准加入，引發國際社會關注。圖為2019年CPTPP會議資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-23 08:40:59｜2021-09-23 09:14:09

台灣行政院22日晚間表示，台灣已正式遞出加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的申請，並知會所有CPTPP成員國尋求支持。對此日媒引述政府人士表達認同，而不久前也才申請加入的北京，官媒則是嗆台灣「搗亂」。

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▲中國官媒22日晚間第一時間報導此事。（圖／翻攝自環球網）
▲中國官媒22日晚間第一時間報導此事。（圖／翻攝自環球網）
根據《日本放送協會》(NHK)報導，日本外務省官員受訪時表示，台灣與日本是共享價值觀的夥伴，對於台灣正式遞出申請一事持肯定的看法；雖然加入CPTPP的標準相當高，但台灣實行的是市場經濟，也沒有對其他國家進行經濟施壓的問題，若能符合入盟標準，日本政府也會歡迎。

這位官員預計，台灣申請加入CPTPP一事將激怒中國，進而導致北京有所回應，會密切關注事態發展。

先前中國提交申請時，包含《日經亞洲》在內的外媒就曾指出，中國與澳洲近年貿易摩擦頻頻，與另一個成員國越南也有領土的糾紛，還為了孟晚舟案、人質外交等，與加拿大發生爭執，未必能全票過關；此外，CPTPP禁止成員國對國有企業進行補貼，以免造成競爭扭曲，但中國在習近平的領導下，一直在強化國有部門，因此談判很可能從一開始就存在絆腳石。

日本《讀賣新聞》也引述日本政府人員報導，聲稱台灣與日本共享普世價值觀，台灣要為了加入CPTPP，正在準備相關的法令，在對國有企業提供補助、電商交易、勞動等規定方面，應該也不太會有問題。

然而，報導也指出，中國為了防止台灣加入CPTPP，不排除會加強對CPTPP成員國的策動與施壓；中國一旦比台灣還早獲准入會，依照會員國一致決的規定，台灣後續恐難以再入CPTPP。

台灣申請加入CPTPP的消息一出，當晚中國官媒《環球時報》即以「搗亂！」入標報導此事，並引述國台辦發言人朱鳳蓮的話，強調台灣參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提，堅決反對中國的邦交國與台灣商簽具主權意涵和官方性質的協議。

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