申請加入CPTPP　鄧振中：參加WTO後最重要的經貿作為

我國22日下午正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院政委鄧振中今（23）日早上於行政院會後記者會中說明，昨天的申請書是由駐紐西蘭大使陳克明親自送交到紐西蘭的外交貿易部，因為紐西蘭是存放國，根據協定安排，當存放國收到新邀請，就會立刻把申請書轉給其他會員國，包含日本、澳洲、加拿大、新加坡、越南、墨西哥、馬來西亞、智利、祕魯與汶萊。

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鄧振中指出，我國此次是以「台澎金馬個別關稅領域」申請加入。他說，我國參加WTO就是用這個名字，國際上行之有年，但也要強調，台灣是一個主權獨立的國家，是有自己的名字，但是在參加經貿協定，我國長年使用「台澎金馬個別關稅領域」，也是爭議最小的，所以就選擇這名字，這是思考過的決定，也是大家最習慣的名稱。

鄧振中表示，CPTPP所制定的規則很廣泛，範圍超過WTO。WTO規範貨品、服務業、關務、貿易便捷、檢驗、檢疫、智財權與金融服務等傳統經貿項目；而CPTPP包含科技廣泛運用的電子商務、競爭政策、勞工環境、保護中小企業等，比傳統的經貿協定範圍更廣，以參與CPTPP國家的重要性，加上廣泛的內容，勢必未來是引導國際規範的重要力量。

鄧振中說，為了使台灣經貿政策能夠跟得上世界潮流，並強化產業國際鏈結跟布局，總統蔡英文從2017年CPTPP生效後，就多次宣示要參加的決心，也指示各部會做積極充分準備。相關部會根據指示做了很多準備，包含提出相對應的修法工作，並持續透過雙邊區域、多邊場域爭取各國支持，另還跟國內業者溝通，國內民意跟許多民間團體都清楚表達，他們希望政府能夠盡速參加CPTPP的意願，衡量所有情況之後，政府認為現在是最好時機點，因此在昨天提出申請案。

鄧振中說，推動參加CPTPP是我國參加WTO以後，最重要的經貿作為，因為CPTPP涵蓋範圍很廣且很新，所以在整個準備過程當中，相關部會已經多次組團到各國去跟各國請教新的條文、新的項目、規範的內容到底是甚麼意涵，其他國家的修法經驗是怎麼樣，也順便爭取各國支持，這個努力是相當廣泛全面的，主管單位跟各個利害關係團體溝通也都持續在進行。政府非常感謝各部會積極配合，也感謝立院朝野配合，使得準備工作達到今天這個水準，整個案子向前邁進一大步。

鄧振中說，CPTPP現在的11個國家佔全球GDP 13%，台灣跟會員國貿易總額超過我國貿易總額的24%，期待未來參加以後，能夠給我國企業界帶來商機，增加更多就業機會，提升國民所得。進入談判以後，仍會面對很多挑戰，還需要各單位與社會各界支持，希望能夠盡快完成入會程序。

另行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在院會中說，大家可以從疫情肆虐、非洲豬瘟國家防堵，以及境外資金匯回管理運用及課稅條例通過，就可以看出政府無時無刻都在注意世界局勢發展，從疫情到產業等等。在國際競爭中，台灣如何修訂法規、引入資金，讓台灣在國際社會中把握機會，從方方面面要各部會緊盯世局變化、並掌握好工作方向與內容。

蘇貞昌說，總統多次強調加入CPTPP的重要，這是相關部會、經貿談判辦公室長年準備，陸續與相關會員國非正式磋商，才在昨天下午提出申請。

蘇貞昌說，這是台灣對外貿易重要進程，也是繼加入WTO後，再朝加入區域經濟整合目標邁進一大步，感謝外交部、經濟部、農委會、經貿談判辦公室的準備。台灣在高科技供應鏈扮演高度關鍵角色，也有高度透明的經濟市場，有能力、也有意願加入國際社會，未來還有許多法規及制度上都要精進，要積極尋求各會員國支持，完成申請後協商工作，也要讓國人了解高標準規範的貿易內容，對可能受影響的產業也要妥善規劃措施，吸引外來投資，提升台灣整體競爭力，為區域經濟做出具體貢獻。