申請加入CPTPP　鄧振中：參加WTO後最重要的經貿作為

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鄧振中表示，CPTPP所制定的規則很廣泛，範圍超過WTO。WTO規範貨品、服務業、關務、貿易便捷、檢驗、檢疫、智財權與金融服務等傳統經貿項目；而CPTPP包含科技廣泛運用的電子商務、競爭政策、勞工環境、保護中小企業等，比傳統的經貿協定範圍更廣，以參與CPTPP國家的重要性，加上廣泛的內容，勢必未來是引導國際規範的重要力量。
鄧振中說，為了使台灣經貿政策能夠跟得上世界潮流，並強化產業國際鏈結跟布局，總統蔡英文從2017年CPTPP生效後，就多次宣示要參加的決心，也指示各部會做積極充分準備。相關部會根據指示做了很多準備，包含提出相對應的修法工作，並持續透過雙邊區域、多邊場域爭取各國支持，另還跟國內業者溝通，國內民意跟許多民間團體都清楚表達，他們希望政府能夠盡速參加CPTPP的意願，衡量所有情況之後，政府認為現在是最好時機點，因此在昨天提出申請案。
鄧振中說，推動參加CPTPP是我國參加WTO以後，最重要的經貿作為，因為CPTPP涵蓋範圍很廣且很新，所以在整個準備過程當中，相關部會已經多次組團到各國去跟各國請教新的條文、新的項目、規範的內容到底是甚麼意涵，其他國家的修法經驗是怎麼樣，也順便爭取各國支持，這個努力是相當廣泛全面的，主管單位跟各個利害關係團體溝通也都持續在進行。政府非常感謝各部會積極配合，也感謝立院朝野配合，使得準備工作達到今天這個水準，整個案子向前邁進一大步。
鄧振中說，CPTPP現在的11個國家佔全球GDP 13%，台灣跟會員國貿易總額超過我國貿易總額的24%，期待未來參加以後，能夠給我國企業界帶來商機，增加更多就業機會，提升國民所得。進入談判以後，仍會面對很多挑戰，還需要各單位與社會各界支持，希望能夠盡快完成入會程序。
另行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在院會中說，大家可以從疫情肆虐、非洲豬瘟國家防堵，以及境外資金匯回管理運用及課稅條例通過，就可以看出政府無時無刻都在注意世界局勢發展，從疫情到產業等等。在國際競爭中，台灣如何修訂法規、引入資金，讓台灣在國際社會中把握機會，從方方面面要各部會緊盯世局變化、並掌握好工作方向與內容。
蘇貞昌說，總統多次強調加入CPTPP的重要，這是相關部會、經貿談判辦公室長年準備，陸續與相關會員國非正式磋商，才在昨天下午提出申請。
蘇貞昌說，這是台灣對外貿易重要進程，也是繼加入WTO後，再朝加入區域經濟整合目標邁進一大步，感謝外交部、經濟部、農委會、經貿談判辦公室的準備。台灣在高科技供應鏈扮演高度關鍵角色，也有高度透明的經濟市場，有能力、也有意願加入國際社會，未來還有許多法規及制度上都要精進，要積極尋求各會員國支持，完成申請後協商工作，也要讓國人了解高標準規範的貿易內容，對可能受影響的產業也要妥善規劃措施，吸引外來投資，提升台灣整體競爭力，為區域經濟做出具體貢獻。