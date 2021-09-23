電金傳齊揚！台股早盤一度大漲219點、重回萬七大關
美股4大指數收紅，台股今（23）日早盤也開高走高，電子、金融及傳產股齊揚，大盤指數更重新站回萬七大關，一度大漲219.43點，來到17145.25點，目前漲幅收斂漲170餘點。
記者顏真真/綜合報導
2021-09-23 10:05:59
美國聯準會（Fed）結束為期兩天的政策會議，暗示很快將縮減購債，投資人從容面對聯準會釋出的最新訊息，美股3大指數大幅收高，其中道瓊工業指數上漲338.48點，漲幅1%，收在34258.32點；那斯達克指數上漲150.45點，漲幅1.02%，收在14896.85點；費城半導體指數上漲66.99點，漲幅2%，，收在3412.02點；標普500指數上揚41.45點，漲0.95%，收在4395.64點。
台股今日早盤亦開高走高，以16998.07點、上漲72.25點開出後，隨即重回萬七大關，並進一步來到17145.25點，大漲219.43點，其中台積電在美國存託憑證上漲0.91美元，漲幅0.79%，今日股價亦同步止跌反彈，盤中來到593元，漲逾1%，而聯電、聯發科及大立光等權值股亦同步走揚，帶動整體電子類股指數上漲逾1%。
傳產及金融股今日也是同步走揚，其中傳統的航運、玻璃陶瓷漲目前漲幅都超過2%，、塑膠，塑膠。紡織、鋼鐵、汽車股漲幅也有1%以上，倒是貿易百貨業盤中翻黑，而金融股也有漲逾1%，其中國泰金、玉山金、元大金、華南金、上海商銀漲幅也在1%以上。
此外，國產高端疫苗將向歐盟EMA申請三期臨床試驗，今日早盤股價一度來到289.5元，上漲逾3%，而鴻準公告將斥資25.16億元參與台康生私募，台康生早盤則一度跌5%，股價下探131元。