加入CPTPP將進口核食？行政院：福島食品非一定有核汙染

我國22日遞件申請加入CPTPP，未來是否需要開放進口福島食品，引發國人關注。行政院政委鄧振中今（23）日表示，日方對這問題相當關切，那CPTPP下個階段應該就是跟各國諮商談判的工作，假如日方提出這個問題，我國當然需要去面對與處理。

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鄧振中說，政府對於福島食品處理原則，就是要維護國民健康、處理過程當然要依據科學證據與國際規範。在這些原則之下，經過談判過程，我國跟日方應該可以妥善找出方法來處理這個問題。他也說，福島食品並不是就是核汙染的食品，沒有國家會讓核食在自己國家出售、進口，現在科技非常發達，到底甚麼東西被核子汙染過，這非常容易查，先不要認為福島食品就是核食。

另中國也申請加入，若先入會是否對台灣造成影響？鄧振中說，如果中國先入會，台灣入會會有相當風險，這是明顯事實。然而政府認為，CPTPP談的是各國體制開放、願不願意遵守協定與規範內容，台灣跟中國是2個不同體制，我國是完整的市場經濟，中國大家都知道是怎樣的情況；台灣是民主法治做基礎，法規都是非常透明，也尊重私人財產，大家也知道，中國在這幾點的情況。台灣一直主張CPTPP應該就不同案子，審查國家的實質條件是不是符合，台灣與中國的2案不應該有所牽連。

鄧振中也談到，我國此次是以「台澎金馬個別關稅領域」申請加入。他說，我國參加WTO就是用這個名字，國際上行之有年，但也要強調，台灣是一個主權獨立的國家，是有自己的名字，但是在參加經貿協定，我國長年使用「台澎金馬個別關稅領域」，也是爭議最小的，所以就選擇這名字，這是思考過的決定，也是大家最習慣的名稱。