朱立倫頻與韓團隊合體 江啟臣：我昨晚也與韓國瑜通話
國民黨主席將在25日投票，針對對手朱立倫近日頻與高雄市長韓國瑜團隊成員同台，爭取韓粉支持，爭取連任的國民黨主席江啟臣今（23）日表示，昨日也有與韓國瑜通電話，韓一向人很nice、溫暖，但韓應沒有特定支持哪一位候選人，大家都是好朋友，不只是韓團隊成員，所有黨員都是他爭取支持的對象。
記者余祥／台北報導
2021-09-23 10:50:18｜2021-09-23 10:50:31
至於江啟臣陣營下廣告突顯江擔任黨主席時的國民黨支持度，與朱立倫擔任黨主席時的差別，江啟臣說，這是讓事實說話，黨員除了檢視他帶領國民黨的成績之外，也應檢視每一位候選人過去的言行、擔任黨公職的績效。
選戰倒數，不斷外傳江啟臣打算退選、棄保效應發酵，江啟臣也強調，他絕對不會退選，一定會選到底，這種放話很惡質，他也要嚴正抗議。
有地方估票系統預估，朱立倫與另一位黨主席候選人張亞中的支持度差距不到2%，江啟臣說，選情各方說法都有，也有人估他會贏得選舉，他也對自己的選情很有信心，一切就由黨員決定，重點是選後國民黨要能贏，團結面對民進黨及其他競爭者，國民黨沒有再分裂的本錢，不能走回頭路，相信黨員最後會冷靜選出一個能帶領並團結國民黨的人，而他就是最好的選擇。