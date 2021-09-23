再合體韓團隊！朱立倫：韓希望老同事幫他、選後將助團結
國民黨主席選舉倒數，主席候選人朱立倫今（23）日在與前高雄市長韓國瑜的副市長葉匡時一起上節目專訪，針對競爭對手江啟臣稱韓國瑜保持中立，朱立倫說，韓雖說不會公開表態，但很鼓勵他、幫他加油，韓並希望自己昔日的老同事能盡量幫他，選後也會幫忙黨內團結。
記者余祥／台北報導
2021-09-23 11:03:08｜2021-09-23 11:07:27
近日由於國民黨主席候選人張亞中聲勢高漲，黨內瀰漫亡黨感，不少縣市長也打破中立態度，表態挺朱立倫，外界關注新北市長侯友宜態度，朱立倫說，每位黨籍縣市長支持他的方式都不同，也都有與他保持密切聯繫，他只能說，侯友宜對他在新北的選情掌握得很清楚。
針對張亞中昨日澄清自己並非「紅統」，但承認主張統一，朱立倫說，主張統一是張亞中的長期一貫態度，張也是令人尊重的「統派理論大師」，社會大眾認為所謂「紅統」就是被中共統一，「張教授的主張，看起來似乎就是接受對岸的條件，這算不算是紅統，社會自有公評。」
有媒體詢問，黨內是否有因為擔心張亞中當選，選票開始回流到另一位候選人江啟臣身上？朱立倫則說，「這樣不是正好相反嘛！」
朱立倫表示，國民黨本來就是中道、穩健的力量，大家比較擔心國民黨會走向極端，因此都希望他加油，帶領大家贏得2022選舉，2024年贏回政權。