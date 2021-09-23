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再合體韓團隊！朱立倫：韓希望老同事幫他、選後將助團結

▲國民黨主席候選人朱立倫今日再度合體前高雄市長韓國瑜團隊成員葉匡時，一起接受媒體聯訪，證明韓國瑜的支持。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲國民黨主席候選人朱立倫今日再度合體前高雄市長韓國瑜團隊成員葉匡時，一起接受媒體聯訪，證明韓國瑜的支持。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-23 11:03:08｜2021-09-23 11:07:27

國民黨主席選舉倒數，主席候選人朱立倫今（23）日在與前高雄市長韓國瑜的副市長葉匡時一起上節目專訪，針對競爭對手江啟臣稱韓國瑜保持中立，朱立倫說，韓雖說不會公開表態，但很鼓勵他、幫他加油，韓並希望自己昔日的老同事能盡量幫他，選後也會幫忙黨內團結。

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近日由於國民黨主席候選人張亞中聲勢高漲，黨內瀰漫亡黨感，不少縣市長也打破中立態度，表態挺朱立倫，外界關注新北市長侯友宜態度，朱立倫說，每位黨籍縣市長支持他的方式都不同，也都有與他保持密切聯繫，他只能說，侯友宜對他在新北的選情掌握得很清楚。

針對張亞中昨日澄清自己並非「紅統」，但承認主張統一，朱立倫說，主張統一是張亞中的長期一貫態度，張也是令人尊重的「統派理論大師」，社會大眾認為所謂「紅統」就是被中共統一，「張教授的主張，看起來似乎就是接受對岸的條件，這算不算是紅統，社會自有公評。」

有媒體詢問，黨內是否有因為擔心張亞中當選，選票開始回流到另一位候選人江啟臣身上？朱立倫則說，「這樣不是正好相反嘛！」

朱立倫表示，國民黨本來就是中道、穩健的力量，大家比較擔心國民黨會走向極端，因此都希望他加油，帶領大家贏得2022選舉，2024年贏回政權。

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