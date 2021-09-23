港人不准慶雙十！保安局長鄧炳強：台灣是中國一部分

下個月就是台灣的雙十國慶，每年逢此節，通常會在總統府前的廣場舉行升旗典禮，以及一系列慶祝活動。不過近日香港保安局長鄧炳強接受港媒專訪時，卻警告香港人不可在10月10日當天，做出意圖將台灣從中國分裂出去的舉動，以免觸犯國安法。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-23 11:07:41
根據《星島日報》報導，今年10月1日是中華人民共和國成立72周年，香港特區政府將盛大慶祝十一國慶。然而10月也是台灣的雙十節，過去香港都有親台人士舉行活動，高舉青天白日滿地紅旗，呼叫相關口號等。鄧炳強特別警告市民，切勿以雙十節為由，意圖做出把台灣從中國分裂出去、或是鼓勵甚至煽動其他人的行為，這是非常嚴重罪行，如若市民違法，警方也一定會嚴正執法。
鄧炳強聲稱，如果有人真的想將台灣從中國分裂出去，香港政府一定找到證據，如果沒有分裂國家的意圖，又為何要慶祝這個節日？到時港府不會只從有沒有舉旗判斷違法與否，也會參考到時有哪些人在場、他們的言行令群眾會有何反應等。
鄧炳強又提到，除了十一國慶，香港未來還有2場重要選舉，包括12月立法會改選、明年3月特首選舉，要確保有關活動是在安全有序的情況下進行：「社會上總有人死心不息，希望危害香港安全，破壞選舉，亦要提防包括孤狼式襲擊、本土恐怖主義襲擊，或針對個別活動做出一些騷擾行為，這不能掉以輕心。」