入CPTPP恐遭中國阻饒？鄧振中：2個不同體制不該有牽連

我國22日遞件申請加入CPTPP，由於中國也申請加入，各界關注若中國先入會，是否對台灣造成影響。行政院政務委員鄧振中今（23）日表示，如果中國先入會，台灣入會會有相當風險，這是明顯事實。

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鄧振中說，然而政府認為，CPTPP談的是各國體制開放、願不願意遵守協定與規範內容，台灣跟中國是2個不同體制，我國是完整的市場經濟，中國大家都知道是怎樣的情況；台灣是民主法治做基礎，法規都是非常透明，也尊重私人財產，大家也知道，中國在這幾點的情況。

鄧振中說，台灣一直主張CPTPP應該就不同案子，審查國家的實質條件是不是符合，台灣與中國的2案不應該有所牽連。中國怎麼評論是他們的事情，台灣就是朝著自己的步調一步步往前推動，希望可以早日完成入會程序。

鄧振中也談到，我國此次是以「台澎金馬個別關稅領域」申請加入。他說，我國參加WTO就是用這個名字，國際上行之有年，但也要強調，台灣是一個主權獨立的國家，是有自己的名字，但是在參加經貿協定，我國長年使用「台澎金馬個別關稅領域」，也是爭議最小的，所以就選擇這名字，這是思考過的決定，也是大家最習慣的名稱。