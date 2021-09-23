國慶煙火在高雄　游錫堃想起阿扁

睽違20年，2021國慶焰火重磅回歸高雄港灣施放，今（23）日在棧貳庫由國慶籌備委員會主委游錫堃、高雄市長陳其邁及各界貴賓，共同揭開國慶焰火序幕，游錫堃提到20年前國慶焰火能在高雄施放，不禁讓他想到「阿扁」，因為公元2000年政黨輪替，政權和平轉移，讓很多事情得以在高雄實現。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-23 11:28:59
高雄市政府與國慶籌備委員會，共同召開「2021國慶焰火在高雄」記者會，國慶籌備委員會主委游錫堃說，高雄得天獨厚的海港河山，進步得這麼快，除了感謝市議會、市府、市長之外，不禁令人想起20年前國慶煙火能夠來到高雄，是什麼原因？雖然市長陳其邁盛讚自己當年擔任行政院長有參與其中，但其實還有一個更重要的人，那就是「阿扁」，因為公元2000年政黨輪替，政權和平轉移，此外還要感謝很多人，包括李登輝前總統。
游錫堃表示，政黨輪替後阿扁喊出「港市合一、南北平衡」，所以高雄就要大力的建設，在這個前提之下「港市合一、南北平衡」，很多事情可以說都是在阿扁總統任內完成，雖然有這些政策，最重要還是在地人的打拼，當然高雄這20年來的進步和發展，也因為高雄有很悠久的歷史。
游錫堃指出，這次的國慶焰火從好幾個城市競爭當中，高雄脫穎而出，相信這個決定是非常正確的，國慶焰火絕對精采可期，他也要代表立法院向全國2,300萬的民眾發出邀請，呼籲大家有空、有機會，在主辦單位抗疫的規範之下，能夠多多來參與，對帶動高雄觀光相關產業有正向幫助，也為疫後產業復甦注入強心針。