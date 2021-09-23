李妍瑾討回6萬元反遭威脅　「人身安全會有事」

李妍瑾（李妍憬）曾在2019年時爆料，石正宇導演在2012年向她借了6萬元不還，當時她體諒對方急用錢也顧及他生活困難，所以沒有催債，沒想到事情一拖再拖，已經過了9年依舊沒下文。而李妍瑾於昨（22）日突然在社群媒體上發文透露人身安全危險，疑似遭人言語威脅，讓她只好先採取行動自保，發文一公布後，隨即引起討論。

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李妍瑾在社群媒體上發文表示：「我感覺我的人生（身）安全好像會有點事，是這樣的，有一位導演欠我錢6萬元，從我阿嬤過世之前，到我爺爺也過世、我爸也過世，一直有詢問他如何還款，總之細節不想多聊。」沒想到接到了石導演的電話時，對方一直說是被李妍瑾陷害，「我問他『請問你還錢了嗎？」李妍瑾透露對方跟她要了帳號，但她因為不想被波及到自己的名聲與權利，所以決定先發文自保。

▲李妍瑾發文透露可能會有人身安全危險。（圖／翻攝李妍瑾臉書）

而在今（23）日稍早，李妍瑾再次於社群媒體上發文，她解釋因為被弄到怕了，以前都不敢說，「因為形象太嗆辣加上跟人追債，我就像是討債公司，借人家錢反被罵，有需要一些人的對話或是本票，我都有！仁至義盡不要相逼！今天我如果有什麼意外的話大家注意啊！」她情緒激動的表示，自己一路忍、一路退讓，到現在的失控、火大，想掀底牌很久了，「我管你6萬還是60萬！我有員工要養，我有脾氣，我不是當年16歲，我義氣別把我當菸蒂，你也讓我超委屈！晚上8點直播見，衣服不買也來評評理！」針對此事，《NOWnews 今日新聞》致電李妍瑾，電話未接，訊息未讀未回。