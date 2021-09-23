250萬人完成五倍券數位綁定　蔡英文：盼民間也推優惠

總統蔡英文今（23）日上午接見「第三屆品牌金舶獎得獎企業」時表示，政府將推出五倍券，她期盼政府加民間，「一起守疫情，攜手拚振興」，一起來刺激買氣、振興台灣的經濟。

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蔡英文致詞時首先歡迎大家到總統府，並恭喜得獎企業從激烈競爭中脫穎而出，成為第三屆金舶獎得主，也是企業創新、永續經營的典範。

蔡英文提到，像是成真咖啡董事長王國雄，在疫情期間不減薪、不縮編，把盈餘先留給員工，也持續捐助非洲鑿井，讓當地民眾有乾淨的水喝。王國雄不只做到企業的永續經營，也對國際關懷工作有許多貢獻。

蔡英文接著說，這幾年政府積極推動「2030雙語國家政策」，相信六書堂數位學習執行長吳政哲，也可以與大家分享很多經驗。六書堂數位學習集團的線上教學平台，不僅打造了全英語的學習環境，也幫助偏鄉和育幼院的孩童，能夠在線上免費學習英語，讓英語教育在台灣更加普及。

蔡英文也提到，另外一個政府很重視的發展戰略，就是「新南向政策」。景發鋁業在經營越南市場上，表現非常亮眼，他們的努力也讓台灣優質的鋁製品，在東南亞市場打出了一片天。

蔡英文說，今天因為時間的關係，無法一一介紹所有得獎企業的精采故事，大家在業界占有一席之地，也非常關心台灣的發展，現在國內的疫情已經比較穩定，接下來很重要的，就是要振興經濟。

蔡英文指出，去年政府推出三倍券，鼓勵大家消費，帶動的效益超過1,000億；現場法布甜及泰晶殿，去年也配合振興、推出加碼。政府加民間，確實對刺激消費很有幫助。

蔡英文進一步表示，昨天開始，社群最熱門的話題之一，就是五倍券；今天早上她問了一下，已經超過250萬人完成數位綁定，可見大家對五倍券都很期待。藉此機會，她也想拜託大家，政府加民間，「一起守疫情，攜手拚振興」，一起來推出優惠、刺激買氣，把經濟振興做起來。

訪賓一行由中華民國全國商業總會理事長許舒博率領，經濟部次長陳正祺陪同入府，總統府秘書長李大維也在座。