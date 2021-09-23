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鴻海員工快篩陽但傳統式PCR為陰？侯友宜：尊重中央判定

▲新北市長侯友宜今（23）日表示，目前檢體已送昆陽實驗室做相關的判定，一切都尊重中央的判定。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（23）日表示，目前檢體已送昆陽實驗室做相關的判定，一切都尊重中央的判定。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-23 12:15:30

鴻海位在新北市土城區的子公司，昨（22）日有名員工以唾液快篩的檢測器驗出陽性反應，隨後PCR採檢也是陽性，引發各界的關注；新北市長侯友宜今（23）日表示，傳統式PCR的結果為陰性，目前檢體已送昆陽實驗室做相關的判定，一切都尊重中央的判定。

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侯友宜指出，新北市昨晚就接獲某公司有快篩陽的相關訊息，而到醫院快篩PCR也是陽，但按照傳統標準式PCR做出的結果為陰性，目前檢體已送昆陽實驗室再三來做相關的判定外；不管是快篩或PCR，只要做出有陽性的個案，新北市就立即啟動疫調，了解所有的狀況。

侯友宜說，根據目前的了解，該公司辦公室的同仁都快篩陰，所以會按照既定的程序，一步一步的用快速反應方式及早掌握，立即有效控管，好讓疫情都在新北市都能夠很快的清除；此外，下午中央就會有相關的結果，一切都要尊重中央的判定。


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