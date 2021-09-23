中研院立醫學里程碑！「PS1」抑制劑有望癒治糖尿病
中研院重大研究發現，糖尿病有望被治癒。中研院農業生物科技研究中心研究員楊文欽實驗發現了調控胰島細胞的蛋白雙硫異構酶Pdia4，透過實驗團隊研發的「PS1」抑制劑，可保護胰島細胞，並痊癒糖尿病；在實驗中，投藥18周的小鼠，在斷藥一年後血糖值均未有異常，糖尿病有望成為可治癒的慢性病，「PS1」也是人類醫療史上首次被研發的標靶藥物。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-23 12:24:03｜2021-09-23 12:24:51
楊文欽研究團隊發現，胰島細胞的調控主要由Pdia4蛋白酶負責，而透過抑制劑「PS1」，可抑制Pdia4作用，讓胰島細胞得以被保護，停止衰竭，並能進一步治癒糖尿病。
楊文欽指出，糖尿病患者其實在前期胰島細胞就已經減少，功能也下降，如果可以讓胰島細胞的功能正常，且數量不下降，那就代表糖尿病可被治癒，而「PS1」抑制劑可以讓酵素活性降低，胰島細胞就能得到保護，就可能可以治療，不過目前僅在小鼠上試驗，還需要幾年的臨床成果，不過在小鼠實驗下，僅服用該抑制劑，有6成可逆轉，但如果搭配其他複合性治療，100%的小鼠都被治癒了！
楊文欽進一步說明，在慢性病上所謂「逆轉」，是指停藥一年均為有血糖異常，不過要特別注意的是，如果已經是需要注射胰島素的患者，因為胰島細胞已經死亡，無法靠Pdia4恢復，不過若是初期、中期的病患，可以停止胰島細胞死亡，後續的併發生都可以避免。
而該研究成果已刊登於國際期刊《EMBO分子醫學（EMBO Molecular Medicine ）》，若「PS1」成功通過臨床測試，將是市場首見糖尿病藥物，也是人類醫療史上首次被研發的糖尿病標靶藥物。