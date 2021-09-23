網路平台發布退休理財白皮書　過半年輕人60歲前想退休

我是廣告 請繼續往下閱讀
在各年齡層面對退休議題的認知與態度，白皮書發現，整體平均預計退休年齡落在60.3歲，其中年輕世代超過5成，約52％期待60歲前就能退休，比青壯世代的38％高出14個百分點；青壯世代平均預計退休年齡為59.8歲，最接近總體平均值；而熟齡世代平均預計退休年齡最晚，約67％計劃60歲後才退休。
數據發現，整體有31％受訪者認為，應從39歲以前開始準備退休；但有過53％認為，50歲後再準備就好。政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲指出，這是一大警訊，民眾最好30歲就開始規劃，最晚不要超過45歲，因為愈晚開始準備，理財選擇就會愈來愈少，總投資成本會偏高。
數據顯示，有54％青壯世代對退休準備感到壓力大，同時也是相較其他世代而言，壓力最大的世代；而在每月退休理財準備金額及財務、健康狀況，青壯世代信心程度皆最低。
數據指出，有6成年輕世代已經使用投資理財工具累積退休金，比例在所有世代中最高；年輕世代使用的理財工具十分多元，前三名分別為股票、保險、定存；值得注意的是，年輕世代在選擇投資工具上，對新崛起的項目接受度很高，包括ETF、外幣及虛擬貨幣等，投資比重都比其他世代來得高。
面對退休，國人的態度也各不相同。白皮書從退休滿足程度歸納出6大退休態度類型，根據佔比高到低排名，依序有會訂定理財計劃並按部就班執行的「穩健規劃型（27％）」、退休後會繼續工作及學習的「退而不休型（21％）」、收入只能應付當下支出，而無暇再投資規劃的「掙扎求生型（19％）」、想提早準備退休卻不知如何下手的「尋求協助型（16％）」、認為活在當下才是王道的「隨性佛系型（10％）」、以及很早開始退休投資準備的「超前部署型（7％）」。
調查發現，超前部署型與穩健規劃型加起來僅佔34％，顯示真正有為退休做好準備的人仍有大幅成長空間，且有45％的人是需要協助的掙扎求生型、尋求協助型、與隨性佛系型；超前部署型與穩健規劃型多為男性、高收入族群，且年長者比例較高，以50至59歲之間為大宗，投資股票比例也相對較高。
調查指出，平均年收入最高為超前部署型與穩健規劃型，而尋求協助型與掙扎求生型以平均年收入較低的年輕、青壯世代、小資族佔多數；另外，掙扎求生型的壓力值居冠，此類型中有50％為青壯年世代，因收入低、退休準備不足而蠟燭兩頭燒。王儷玲指出，掙扎求生型的人應該更主動尋求協助；在理想的社會，穩健規劃型跟尋求協助型應該都要達3成以上。