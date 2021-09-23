史上最大「國慶焰火」照亮高雄港　採預約限二萬人入場

睽違20年，國慶焰火將回歸高雄港灣施放。高雄市政府與國慶籌備委員會今（23）日在棧貳庫，共同召開「2021國慶焰火在高雄」記者會，搶先曝光焰火數量、高雄市交響樂團演出、東奧選手等多項亮點。作為國內首場防疫降載人數之大型活動，高市府將採「分艙、分流、預約制」方式，只有2萬幸運兒能入場。





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國慶籌備委員會主委游錫堃致詞時表示，今年國慶焰火重返高雄，透過焰火照亮高雄港灣建設之成果，更有慶祝中華民國國慶之重大意義，預期國人來高雄觀賞對帶動觀光相關產業有正向幫助，也為疫後產業復甦注入強心針。





▲今年高雄國慶焰火晚會將在高雄港灣海景第一排舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.23）

▲國慶焰火晚會入場民眾均採預約制，須依預約觀賞區域入場。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.23）

高市府觀光局說明，今年國慶焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用7艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12至16吋大型焰火彈，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。另焰火將配合高雄市交響樂團演出同步施放，晚會更首度邀請東京奧運台灣選手共襄盛舉。





高市府觀光局特別提醒，10月10日國慶焰火活動採「預約制」，近期將公布預約系統細節資訊、外圍推薦觀賞點、國慶焰火專區網頁，並分享振興券及高雄券相關旅遊優惠方案。更多高雄國慶焰火資訊，可至高雄旅遊網官網查詢「2021國慶焰火在高雄」相關活動資訊。



