巷仔內／不當經濟整合邊緣人　台灣叩關CPTPP

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CPTPP前身為美國主導的TPP（跨太平洋夥伴協定，Trans-Pacific Partnership Agreement），在2017年1月時任美國總統川普宣布退出TPP後，一度引發存廢爭議，之後由日本積極主導，就核心議題達成共識，2018年更名CPTPP。目前CPTPP有11個經濟體，包括：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。其中大多為台灣主要的貿易夥伴，CPTPP成員國人口規模將近5億（占全球7%），總GDP超過11兆美元（占全球13.1%），貿易值占我國貿易總值超過24%，對我國參與區域經濟整合至為關鍵。





與TPP相較，CPTPP加入條件放寬、申請手續也簡化，因此自CPTPP成立初期，政府積極表達加入意願。CPTPP最大特點是關稅優惠，一旦我國加入CPTPP能減緩企業因為關稅問題而外移的機率，同時在相對開放的貿易環境中更能吸引外資來台投資，所以當中國申請加入CPTPP後，我國也必須加入，否則紡織、塑化、工具機等企業將因為關稅誘因，而轉移至其他CPTPP成員國。





當然，我國要加入CPTPP也不是沒有阻礙，不免受到兩岸政治因素、以及與其他會員國雙邊貿易因素干擾。為了避免北京反彈，我方依循加入世界貿易組織（WTO）模式，以「台澎金馬個別關稅領域」名稱加入。另外，CPTPP由日本所主導，日方長期盼望我國能進口福島地區食品，民進黨政府雖然不斷主張以科學證據方式來檢視福島食品，傾向於開放進口，但是民意卻認為福島食品可能遭核廢水污染，反對聲浪不小，2018年的反核食公投最後以779萬票過關，公投的核食禁令在去年11月底到期，未來我國與日本談判加入CPTPP，恐怕還得面臨國內民意對於核食的疑慮。





事情有一好沒兩好，許多長期受到政府關稅保護的企業將面臨衝擊。例如國產汽車產業，現行2000cc以下進口車整車課稅稅金54.2%，國產車31.2%；2000cc以上進口車稅金高達60%、國產車36.5%，若加入CPTPP，取消進口車高關稅，國產車製造商難免遭到打趴。





CPTPP要求成員國在公平貿易條件下競爭，我國農產品可以在低關稅下賣到其他成員國，但是其他會員國農產也將大舉叩關，勢必對農業造成衝擊，已引發部分農業縣市綠委跳腳。加入CPTPP談判過程中，政府除了要輔導農業轉型外，免不了要應付農民的激烈反彈。



