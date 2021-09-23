中台灣區域治理平台論壇　強化治理量能

台中市政府今(23)日舉辦中台灣七縣市區域治理論壇，藍營7位縣市長齊聚及多位專家學者探討「空污環保」、「衛生醫療」、「經濟行銷」、「防疫照護」、「交通建設」、「觀光旅遊」等6大議題，市長盧秀燕表示，這是嶄新的時代，縣市不能再單打獨鬥，為強化區域治理量能，為民眾創造最大幸福。

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中部區域治理論壇，國民黨籍7位縣市長出席，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明臻、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科。 7人發表宣言，促成中台灣深化合作，區域共榮。

盧秀燕表示，這場論壇是疫情降二級以來，中台灣最重要的一場區域論壇，邀集產官學界相互對話，從策略到趨勢，擘劃中部縣市的共同願景。盧更說，這是嶄新的時代，縣市不能再單打獨鬥，為強化區域治理量能，2年前，中部7縣市成立中台灣區域治理平台，至今成效良好。她以防疫為例，若有危機發生即互相通報或共同制定防疫措施，甚至分享醫療資源。她深信，一個縣市好是不夠的，要7縣市共好，才能為民眾創造最大幸福。

盧秀燕說，因應氣候變遷，永續發展已成為城市追求經濟發展與自然生態間如何平衡的最重要課題，聯合國在2015年更特別訂定17項永續發展目標（SDGs），作為2030年全球永續發展的指導原則。

南投縣長林明溱指出，中台灣區域治理平台可以解決很多共同問題，他舉例，南投的垃圾處理先後拜託台中與苗栗幫忙，他還要請盧秀燕幫忙，把捷運延伸南投，讓南投離台中更近。

彰化縣長王惠美說，中台灣平台已達成81項共識，共同解決民生問題，把餅作大，共榮共享，尤其防治空汙更有感。

嘉義市長黃敏惠說，治理城市不要口水，談合併計畫什麼的無益，中台灣共榮，甚至影響到整個台灣，主要是社會必須是非與價值，努力看到更遠的方向。

雲林縣長張麗善，盧秀燕是中部領頭羊，原本的中部區域平台往南延伸到雲嘉，往北到新竹。在農產行銷、空汙防治交出漂亮成績單，她表示區域治理雲彰明顯例子就是共同治理濁水溪改善揚塵。

苗栗縣長徐耀昌說，他與林明溱兩任屆滿即將卸任，日後中台灣有需要的地方，一定盡力。楊文科則提到中台灣好，台灣就會好，彼此合作解決問題，感覺很好。

研考會吳皇昇指出，經統計，108年區域合作提案數達35案，該年度繼續列管執行中有21案、解除列管已完成的有14案；109年度合作案更累計增加到58案，截至去年12月底止，繼續列管執行中的區域合作有32案，解除列管已完成的區域合作則有26案，並有多項議題透過平台逐步形成共識，顯示中台灣區域治理平台已建立常態合作機制。