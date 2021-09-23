孕產一條龍！科技通訊融入孕產照護　諮詢服務全年不打烊

懷孕期間的各種狀況，經常讓準媽媽們憂心忡忡，又無法及時門診諮詢。阮綜合醫院孕產團隊將科技通訊理念，融入於孕產及育兒的照護，精心設計「孕產一條龍－全方位的醫療照護」，利用通訊平台打造專業、專一的諮詢窗口，提供全年不打烊的諮詢服務，顛覆只能等到回診才能解決問題的困擾。





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身形高大的40歲孕媽佳華，10年前罹患糖尿病曾作胰島素注射治療，4年前也因椎間盤突出作過手術治療。已經自然產生育有兩個兒子，這次懷孕16週產檢時，陳醫師診斷這胎是臀位寶寶，而且胎兒過大，母子狀況都是高風險，在「阮孕家族平台」全方位的醫療監測下，醫師建議剖腹產，順利生下身高55cm，體重4460gm的大塊頭男嬰。





醫師陳聰富說明，臀位的胎位若自然產，胎兒頭部會卡在產道的風險，需要剖腹產以降低造成併發症。但孕媽有這種情形也先別太擔心，到了孕期7至8個月時，有近8、9成的機率會轉正。作「膝胸臥式」的運動，可能稍微矯正胎位，但也可能無顯著改變。





另外，無論孕婦罹患的是哪一型糖尿病，若無特殊原因，醫師會建議以施打胰島素為上。孕媽糖尿病對胎兒的傷害，除了較為人熟知的巨嬰症以外，還有發育異常、子宮內發展遲緩、高胰島素血症及高機率流產等。





陳聰富建議，高齡想孕生產在懷孕初期，或本身或有血親罹患糖尿病的女性，最好在「孕前」就要檢測血糖，孕期間更要隨時注意監測血壓狀況、控制血糖，避免胎兒產生子癇前症或發育受損，並應該視情況採取剖腹產，唯有充分掌握自己的健康狀態，「產」除風險，才有助於生下健康寶寶。





陳聰富指出，阮綜合醫院孕產團隊早在 108年5月就已經成立「阮孕家族LINE@平台」，針對看診孕婦，自產前至產後6個月，提供全年不打烊的諮詢服務，及時回覆解決孕產婦問題。



