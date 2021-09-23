重返萬七大關！台股終場上漲152.4點、收17078.22點
美股收紅，台股今（23）日也展開反彈行情，電子、金融及傳產股齊揚，推升台股重返17000點大關，更一度衝上17145.25點，大漲219.43點，但因半年線上檔反壓大，盤中漲勢微幅收斂，終場收在17078.22點，上漲152.40點，漲幅0.9%，成交量2508.92億元。
記者顏真真/台北報導
2021-09-23 14:23:40
美國聯準會（Fed）結束為期兩天的政策會議，暗示很快將縮減購債，投資人從容面對聯準會釋出的最新訊息，美股3大指數大幅收高，其中道瓊工業指數上漲338.48點，漲幅1%，收在34258.32點；那斯達克指數上漲150.45點，漲幅1.02%，收在14896.85點；費城半導體指數上漲66.99點，漲幅2%，，收在3412.02點；標普500指數上揚41.45點，漲0.95%，收在4395.64點。
台股今日早盤亦開高走高，以16998.07點、上漲72.25點開出後，隨即站上萬七大關，並一度攻上17145.25點，大漲219.43點，電子、金融及傳產同步走揚，其中台積電股價高點也來到593元，漲幅有1%，聯電、聯發科及大立光等權值股亦同步走揚，也帶動整體電子類股指數上漲逾1%，但因半年線反壓大，漲幅隨後收斂至200點內，終場收在17078.22點，上漲152.40點，台積電則收在588元、漲0.34%。
在類股表現部分，今日除鋼鐵、貿易百貨收黑之外，一片紅通通，其中電子零組件及電機機械股漲幅逾2%，傳產的航運、玻璃陶瓷、造紙、汽車、水泥、建材營造等漲幅也有1%以上，金融保險股也漲了1.08%。
至於個股表現方面，蘋概3天王，台積電及大立光都收紅，台積電股價收在588元，大立光更上漲2.6%，鴻海則是收黑跌0.47%，而金融股的元大金漲逾2%，國泰金、中信金、玉山金、第一金、華南金及新光金等漲幅也有1%以上。