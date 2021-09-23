快訊／央行利率連6凍　但再祭第三波打炒房措施

中央銀行今（23）日召開第3季理監事會議，並如外界預期3大利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。不過，為避免過多信用資源流向不動產市場，央行也進一步採取房市控管相關授信風險，並祭出3大措施, 包括新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，調降購地貸款最高成數為6成等，並自明日起實施。
記者顏真真/台北報導
2021-09-23 17:19:45｜2021-09-23 17:26:58
央行表示，為落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，在去年12月8日、今年3月19日本行兩度修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，雖然目前受限貸款的成數下降，但惟銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施，進一步控管相關授信風險，包括一、新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市；二、調降購地貸款最高成數為6成；三、調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。
央行強調，未來將密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施之執行成效，適時滾動檢討調整管制措施，以健全銀行業務，並促進金融穩定。
另外，央行再上修今年經濟成長率預測值至5.75%。央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量當前國內通膨回升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和，明年通膨展望向下；在全球景氣持續復甦，惟前景仍面臨諸多不確定性，加以國內疫情受控，內需服務業可望逐漸復甦，民間消費回穩帶動下，預期今年下半年及明年經濟續溫和成長，央行理事會認為維持政策利率不變，賡續當前寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。