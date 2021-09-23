九把刀拍《月老》遇死亡衝擊 「遺憾岳母沒能看到電影」
九把刀執導的電影《月老》被選為今年台北電影節開幕片，他今（23日）與監製黃立成、主要演員柯震東、宋芸樺、王淨出席記者會為新片造勢，被問到岳母施打疫苗後猝逝，九把刀感慨地說：「很遺憾她沒能看到電影。」
娛樂中心／綜合報導
2021-09-23 14:57:20｜2021-09-23 15:34:00
《月老》提及「人生中最奢侈的幻想，是失而復得」，九把刀表示，寫劇本階段遭遇「死亡的衝擊」，因為養了14年的拉布拉多犬「阿魯」因病過世，電影開拍後，老婆周亭羽懷孕，讓他有種奇妙的感覺，「你以前覺得不重要的事變得很重要，重要的事變得不重要。」 九把刀岳母7月底打AZ疫苗，4天後出現不適症狀，幾個小時後在家中離世，解剖報告於9月初出爐，家屬低調沒有對外公布死因，提及岳母，九把刀收起談笑，坦言很遺憾對方沒看到《月老》就離開，希望媽媽在另一地方能看到電影。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。