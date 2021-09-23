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九把刀拍《月老》遇死亡衝擊　「遺憾岳母沒能看到電影」

▲九把刀（左二）帶《月老》劇組為台北電影節揭幕。（圖／NOWnews直播）
▲九把刀（左二）帶《月老》劇組為台北電影節揭幕。（圖／NOWnews直播）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-23 14:57:20｜2021-09-23 15:34:00

九把刀執導的電影《月老》被選為今年台北電影節開幕片，他今（23日）與監製黃立成、主要演員柯震東、宋芸樺、王淨出席記者會為新片造勢，被問到岳母施打疫苗後猝逝，九把刀感慨地說：「很遺憾她沒能看到電影。」

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▲柯震東（右）在《月老》中扮演紅娘，穿梭在人間與地府之間。（圖／傳影互動）
▲柯震東（右）在《月老》中扮演紅娘，穿梭在人間與地府之間，左爲王淨。（圖／傳影互動）
《月老》提及「人生中最奢侈的幻想，是失而復得」，九把刀表示，寫劇本階段遭遇「死亡的衝擊」，因為養了14年的拉布拉多犬「阿魯」因病過世，電影開拍後，老婆周亭羽懷孕，讓他有種奇妙的感覺，「你以前覺得不重要的事變得很重要，重要的事變得不重要。」

▲岳母過世之後，九把刀希望家人能夠得到一個清楚明白的答案，因此忍痛選擇報驗解剖。（圖／翻攝九把刀臉書）
▲岳母過世之後，九把刀希望家人能夠得到一個清楚明白的答案，因此忍痛選擇報驗解剖。（圖／九把刀臉書）
九把刀岳母7月底打AZ疫苗，4天後出現不適症狀，幾個小時後在家中離世，解剖報告於9月初出爐，家屬低調沒有對外公布死因，提及岳母，九把刀收起談笑，坦言很遺憾對方沒看到《月老》就離開，希望媽媽在另一地方能看到電影。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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