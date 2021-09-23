離岸風電產學合作重要推手　海洋專區獲國際風能組織肯定

「海洋科技產業創新專區」為亞洲地區首座完整提供離岸風電相關培訓課程之訓練機構，由金屬中心整體營運，提供海洋科技人才培訓、創新技術發展與產業整體服務。自從2021年一月獲得國際風能組織認證，符合GWO培訓規範資格後，積極提供各項風電產業概論及產業論壇課程，逐漸成為國內離岸風電發展產學合作的重要關鍵推手。





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從一月至今，在經濟部能源局的大力支持下，即便經歷新冠肺炎的嚴峻環境，海洋專區完成超過15人次講師訓練，具有提供25個不同模組課程的訓練能量，滿足約50家國內外廠商的訓練需求，協助產業培訓超過400人次。





團隊的努力也被國際看見，國際風能組織於9月13日公佈，海洋專區之海洋科技人才培訓與認證中心從全球441間GWO認證培訓機構中脫穎而出， 入選「2021年全球最佳新進培訓團隊」及「亞太地區最佳培訓團隊」雙重殊榮。海洋專區的入選，不只代表國際風能組織的肯定，也代表國內外風電廠商對於海洋專區訓練能量及訓練品質的認同。





第二階段各風場目前正積極施工中，經濟部能源局更於8月公布離岸風電第三階段區塊開發計畫。金屬中心海洋專區將持續提升培訓能量，致力協助業者完成人才養成及培訓，配合政策推動，鼓勵企業與人才投入風電產業。



