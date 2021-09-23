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四叉貓自驗高端疫苗抗體　衛生局：不一定會罰檢驗單位

▲台北市衛生局長黃世傑23日在北市議會警政委員會備詢時，表示不一定會針對為四叉貓檢驗抗體的禾馨診所開罰。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市衛生局長黃世傑23日在北市議會警政委員會備詢時，表示不一定會針對為四叉貓檢驗抗體的禾馨診所開罰。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-23 15:03:42

網紅四叉貓日前在施打高端疫苗後，自行前往日前爆發特權疫苗爭議的北市禾馨診所，檢驗新冠肺炎抗體。由於此行為被認定違反《醫療法》，為四叉貓提供檢驗的禾馨診所恐遭罰，不過台北市衛生局長黃世傑則表示，禾馨將於24日提供書面說明，參酌後再決定是否要開罰，「沒有說一定要裁罰。」

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台北市議會今（23）日上午召開警政衛生委員會，其中衛生局相關官員也列席備詢。民進黨台北市議員王世堅也在會中問到，針對網紅四叉貓自行前往檢驗疫苗抗體一事，認為「人民有檢驗自己的權益，法令是為人民服務，不解為什麼要開罰禾馨？」

對此黃世傑回應，中央目前核准全台117家醫事檢驗機構進行公費血清抗體檢測，禾馨診所旗下的檢驗事業單位也在核准名單中，但中央沒有開放一般民眾自費檢驗。黃世傑強調，禾馨雖然日前有向北市申請，「但礙於中央指引沒有開放，也未經過地方政府根據《醫療法》核定收費金額檢驗。」

黃世傑也提到，日前已經與衛福部有相關討論，初步了解，以前能做公費抗體檢驗的機構，未來可能會開放給一般民眾做，且中央不限制上限、統一價格，由地方政府自訂費用，但仍要等衛福部長陳時中核定、記者會宣布指引。

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