台灣申請加入CPTPP　外媒分析：比中國更適合

台灣政府22日宣布，已正式遞出加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的申請，由於中國已於上週申請入盟，對於誰能獲得CPTPP成員國一致首肯，國際社會相當關注。有外媒最近分析了台灣加入CPTPP的可能模式，並認可台灣比中國更適合CPTPP，雖然可能將面臨不少困難，特別是來自北京的阻力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《外交家》報導，在許多方面，台灣比中國更適合 CPTPP，主要是因CPTPP在保護勞工、環境問題和國家補貼等問題上，都有著很高的標準，而台灣在2021年的經濟自由度指數排名中，位列世界第6，僅次於新加坡、紐西蘭、澳洲、瑞士和愛爾蘭，反觀中國則是第107，比CPTPP成員中排名90的越南還落後17名，也比CPTPP成員的平均排名31，落後76名。

報導也指出，從純粹的貿易角度來看，將奉行自由市場、身為太平洋發達經濟體的台灣納入CPTPP，似乎是理所當然的；然而，由於中國的阻攔，反對任何擴大台灣國際空間的舉措，所以台灣要入CPTPP，有幾種模式可以參考。

首先，台灣可以嘗試複製在世界貿易組織(WTO)的經驗，以「單獨關稅地區」的名義，和香港、澳門一樣，與中國一同成為WTO的成員方。第2則是仿效目前在亞太經濟合作(APEC)的方式，以中華台北(Chinese Taipei)的名義參與，因為APEC自稱為一個「成員經濟體」組織，而不是「成員國」組織，對北京來說並未真正涉及敏感的主權問題或是國格認同，因此香港和台灣得以加入。

而根據台灣行政院23日的記者會內容，台灣此次採用「台澎金馬個別關稅領域」的名義加入CPTPP，因為這是爭議最少、也最常使用的名稱。

報導也認為，中國是否真的有意加入CPTPP，對於台灣也會有影響，如果中國僅僅只是象徵性遞出申請，並未打算進行連串改革，以符合CPTPP的諸多標準，有鑑於北京對民進黨政府咄咄逼人的態勢，它將有加倍的動機，阻止台灣加入CPTPP。