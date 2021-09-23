台北市開放非設籍長者　用電話預約施打第二劑AZ疫苗

台北市政府從10日起開放設籍於台北市，且已經在七月時接種過第一劑AZ疫苗的75歲長者，預約施打第二劑疫苗。而時隔至今近兩週，北市府方面再度宣布，開放非設籍於北市、第一劑AZ於本市接種之75歲以上長者預約施打第二劑疫苗。台北市副市長蔡炳坤表示，從今（23）日下午1時30分起至下午5時，以及24日上午8時30分至12時，開放以「電話預約」的方式預約施打。





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蔡炳坤23日表示，目前台北市正在幫設籍北市的75歲以上長者施打第二劑AZ，但有一些長者住在台北市，卻沒有設籍在台北市，以及65歲以上原住民，現在北市府也開放幫助各位做電話預約接種，時間為23日下午1時30分至5時，以及9月24日上午8時30分至12時，可致電給各行政區的區公所登記，會由相關人員安排。





蔡炳坤強調，這回的接種時間只有9月25日一整天，區公所會安排電話預約者，到指定醫療院所去接種疫苗。「也再一次拜託里長、鄰長們，若里民是75歲以上長者或65歲以上原住民，即使沒有設籍在台北市，但只要居住在台北市，且第一劑AZ也在台北市接種，就可以進行電話預約。」



