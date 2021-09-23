結婚前一周遭資遣 海盜船涉婚姻歧視遭勞工局開罰30萬
婚假泡湯！新北市政府勞工局去年接獲任職於電競設備公司－「海盜船電子股份有限公司」的A女士申訴，早在4月份即告知主管將在8月份結婚，結果7月底時、結婚前一周被資遣；經新北市就業歧視評議委員會認定構成「婚姻歧視」，依法裁罰30萬元。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-23 15:21:13
A女士控訴，公司以她所擔任售後服務助理有縮減人力的需求，並考量她的工作量最少，主張依勞基法第11條第4款業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置為由，在她結婚前一周發動資遣，「害我連婚假都沒了，也沒有心情度蜜月……」；她對公司的作法感到相當失望，提起「婚姻歧視」申訴。
勞工局長陳瑞嘉表示，經勞工局調查，公司售後服務部門持續營運，仍有對外招募相近職缺，而A女士工作量多寡是公司分派的結果，另公司管理人員證稱A女士的工作經驗豐富且表現極佳，該部門中僅選擇A女士1人資遣，顯不合理；公司主張的理由逐一被推翻，新北市就業歧視評議委員會認定該公司片面終止勞動契約與A女即將結婚有關，構成「婚姻歧視」，違反就業服務法第5條第1項規定，決定裁罰30萬元。
陳瑞嘉說，就業服務法第5條第1項規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；過去企業為人詬病的單身條款、禁孕條款，依現行勞動法令都不可行，且雇主從招募、甄試開始，乃至薪資、考績、陞遷，到退休、資遣…等階段，對於侵害勞工權益的違法雇主，最高可處150萬元罰鍰。