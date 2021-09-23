500元「好食券」要搶要快！五倍券數位綁定已破284萬人次
行政院推出的振興五倍券自22日9時起開放民眾可至官網進行數位綁定，並進行八大部會加碼券一站式勾選抽籤。據經濟部統計，截至今（23）日下午15時整，完成數位綁定人數超過284萬人，官網登入人次已達1473萬2424人次。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-23 15:41:00｜2021-09-23 15:41:48
行政院規劃五倍券希望振興後疫情時代經濟，八大部會也提供加碼券響應，今年更是直接提供給前400萬名數位綁定民眾經濟部加碼的「好食券」，另七種券，則會從10月11日起至11月5日周周抽籤。
根據經濟部最新統計，截至15時整，官網登入人次已達1473萬2424人次，在個人綁定部分，人數突破215萬3553人，共同綁定人數已有69萬2579人，因此整體數位綁定人數已達284萬6132人，同時也表示，已逾284人直接獲得經濟部所提供的500元面額的「好食券」。
在加碼券預約抽籤部分，由交通部國旅券最受民眾青睞，國旅券有663萬5938人搶先預約，再來則是農遊券的657萬1 6,320人、動茲券632萬652人、藝fun券647萬5708人、客庄券571萬6,669人、地方創生券405萬1911人、i原券96萬1500人。