洞悉年輕世代三大退休型態　保險保障首重壽險與重大疾病

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根據內政部及衛生福利部統計，109年國人平均壽命已達81.3歲，但進一步觀察「健康平均餘命」只有72.39歲、也就是有將近9年是不健康的活著，富邦人壽呼籲民眾累積財富之際，更應該重視不健康的退休風險。鑒此，富邦人壽早於2018年即推出養老、醫療、長照、責任之「退休四帳戶」概念，提供民眾準備方向參考，亦可藉此檢視是否已做好完善規劃。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，民眾的退休準備須留意風險轉嫁的完備度，建議可善用保險來因應未來突發的意外風險。富邦人壽積極響應主管機關推廣保障型保險商品，參與基富通「保障型保險商品平台」，鼓勵全民做好退休保障規劃，讓退休生活更健康、更安全。民眾透過網路平台即可選擇符合保障需求之商品，包含重大疾病險、定期壽險、小額終身壽險等，因採用較低的附加費用率設計商品，因此民眾透過平台自主投保的保費更划算，建議年輕世代趁早規劃，越年輕投保，保費就越低。
面對退休準備永遠不嫌早 洞悉年輕世代三大退休型態
年輕世代之於退休絕非遙不可及，不同年齡階段準備退休的方法不盡相同，從年輕族群的退休保障需求可分為三大型態：未雨綢繆型、步步建構型、愛不留憾型。風險意識較強的未雨綢繆型族群，建議規劃「重大疾病險」，可因應重大疾病罹病初期的醫療開支及收入中斷風險。而配合人生階段逐步規劃保險內容的步步建構型族群，則可透過「定期壽險」來強化各階段的保障。而對於經濟能力有限，又想擁有基本保障來減輕風險發生時家人可能負擔的年輕朋友，則可透過「小額終身壽險」，讓愛不留憾。
重大疾病衝擊大 未雨綢繆先準備
未雨綢繆型的年輕朋友對於風險意識較強烈，擔心未來因罹患重大疾病而發生經濟收入中斷的危機，建議事業正在衝刺階段的年輕人，可以選擇投保首次於網路上所推出之重大疾病險，來強化醫療保障，只要經醫生診斷罹患保障內容涵蓋的7項重度重大疾病之一，保戶即可獲得一次性保險金給付，以減輕罹病初期的大筆醫療費用負擔，保障家庭經濟免於重擊。「保障型保險商品平台」的重大疾病險有1年定期及20年定期兩種選擇，以30歲富小姐投保50萬保額的「富邦人壽e真心重大疾病一年期健康保險(甲型)」為例，年繳保費僅新台幣(下同)690元，每年可續保，最高保障到70歲，保險期間若罹患保單條款所列重大疾病，且符合等待期間相關規定，即可獲得50萬元保險金。
定期壽險低保費高保障，步步建構保險防護網
步步建構型的年輕朋友面對退休規劃較為謹慎，且希望能隨著人生階段轉變及經濟能力的提升，逐步強化保障防護網，建議選擇「保障型保險商品平台」上所提供之定期壽險，分別有5年期、20年期及至70歲屆滿期三種不同年期的定期壽險可選擇，可依人生與家庭責任彈性規劃，比如20多歲剛入社會可投保較低保額，到30多歲家庭責任加重，則可加高保額，步步建構完善保障。以25歲富先生投保5年期100萬保額的「富邦人壽e定幸福定期壽險」為例，年繳保費僅610元，每天只要付出不到2元的保費，就能輕鬆享有百萬保障；當30歲時結婚生子，改投保20年期保額450萬，年繳保費8,145元，平均一天保費不到25元。
小額終身壽險 讓愛不留憾
如果年輕朋友經濟能力有限，又希望能擁有基本的終身壽險保障，讓愛不留憾，建議可選擇小額終身壽險，可享有身故、完全失能和祝壽保險金，還可附加1年期傷害保險附約，增加因意外傷害事故所致死亡或失能的保障。由於是政策型保單，保費比傳統終身壽險便宜，對於年輕世代來說是一張最適合的入門保單；此外，為使國民身故保障能更加提升，今年七月起，每個人能購買保單數由兩張增為三張，對於希望留愛給家人的民眾，更是一項利基。以30歲的邦先生投保30萬保額「富邦人壽終愛e生網路投保小額終身壽險」附加保額6萬元之「富邦人壽終愛e生網路投保小額意外傷害保險附約」為例，主約年繳保費1萬6千多元，繳費期間8年，平均一天不到50元，就可享有30萬終身壽險的保障，另外，附加之附約，年繳保費42元，若因意外身故，在保險期間內則可額外享有6萬元的意外傷害保障。
鼓勵全民完善保障好好退休 線上投保有機會抽3萬元購物金
保障型的保險可說是退休規劃中最基本也最重要的一環，如同打地基一般，要有足夠的保障額度，才足以分散風險。一般而言，保障型商品的保費會隨著投保年齡而提高，甚至可能因年紀大了有慢性病而必須加費或被拒保，提醒民眾要及早規劃保險，趁著年輕和體況健康時買足保障，透過網路投保平台投保，操作簡單明瞭，可24小時線上投保，快速又方便，且零接觸的投保過程，也能減少染疫風險。為慶祝基富通保障型保險商品平台上線，富邦人壽讓您在滿足自身保障的同時，參加抽獎活動，還有機會得好康。活動期間投保上述任一商品，就有機會抽獎，獎項包括1組3萬元momo購物金及50組500點LINE POINTS，詳情請搜尋「富邦人壽 保障型保險商品平台」。