肯尼NOW星球／肯尼哥VS哈孝遠！「GM對決」打電動超爆笑
上一集肯尼哥挑選他心目中NBA現役最強的13人，這一集的《肯尼NOW星球》，他要帶著這個陣容來和「重」量級來賓挑一場NBA電玩！這位來賓就是T1 LEAGUE台啤英熊的總經理哈孝遠，兩位即將透過遊戲展開一場真槍實彈的大對決，這不僅是一場電玩比賽，更是兩大GM之間的「嘴砲大戰」！
運動中心/綜合報導
2021-09-23 20:08:05
比賽一開始，就可以看出我們的來賓哈孝遠是有備而來，雖然肯尼哥不斷想要利用對話來讓小哈分心，但哈GM不但沒有受影響，甚至還帶著他的球隊打出一波高潮，凌厲的攻勢完全壓制肯尼哥的超強陣容，首節打完是哈GM的球隊帶著領先進入到第二節。
在對戰的過程中，肯尼哥希望他的中鋒Nikola Jokic可以加速，但速度始終沒有變快，一度還懷疑製作人騙他，但小哈馬上以自身的經驗跳出來滅火說：「應該是Jokic本來就跑不快，就像我以前在球場我說我已經很用力跑了，但教練都不相信」。
不過到了第二節，逐漸適應比賽節奏的肯尼哥決定「不演了」，第二節不論是進攻還是防守都有起色，快速反擊讓哈孝遠質疑肯尼哥說：「你第一節是不是在讓？剛剛連投籃都不會，怎麼一下子就會灌籃？」，肯尼哥就這樣默默地把分數追上。
第一節哈孝遠趁著肯尼哥操作不熟悉率先拉開比分，到了第二節肯尼哥快速追分，究竟這場比賽誰會獲勝？哈孝遠是使用哪一支球隊來和肯尼哥對抗？9/23（四）晚間十點，準時鎖定《肯尼NOW星球》，一起來欣賞兩大GM正面交鋒！（編輯：吳忠育）