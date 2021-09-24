疫情下無法返國壓力大　新住民心理諮商管道仍不足

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台灣外籍人士人數逐年增多，2019年已經突破76萬，其中外籍移工人數更逼近70萬，他們支撐起台灣的製造產業和照護重擔，對台灣經濟及社會發展有顯著的貢獻。然而，他們多屬經濟弱勢，勞動待遇更是長年低落，一個人離鄉背井來台辛苦工作，生活壓力大，長期與家人分離，對身心都是一種煎熬；疫情下更容易因擔心母國家人安全健康而陷入憂鬱、焦慮的情緒中。
儘管移工有健保卡，但卻可能礙於休假少、語言不通、不熟悉台灣健保和醫療系統等因素而不敢就診，或因高昂的諮詢費而打消念頭；語言隔閡也會讓移工就診時，其真實身心狀況及需求無法得到完整的評估。
此外，台灣的自殺防治專線仍以中文為主，鮮少有提供英語諮詢服務的，更不可能有移工熟悉的母國語言。雖然勞動部「1955勞工諮詢申訴專線」提供24小時移工母國語言服務，但以申訴和法扶為主，未有心理諮詢服務；內政部移民署「外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111」，則提供外籍配偶及外國人多語諮詢服務，同樣以生活適應層面為主，未有專業通譯心理諮詢服務，且東南亞語言也非全天候提供。移工若身心狀況出問題，多只能向雇主、中介或非營利組織求救，資源不足的情況仍有很大改善空間。
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