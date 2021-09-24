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疫情下無法返國壓力大　新住民心理諮商管道仍不足

▲疫情導致各國邊境控管趨嚴，也使許多在台新住民和離鄉背井的移工們無法返回母國探視親友，在逢年過節時總是特別容易感到憂傷而心情低落。（示意圖／shutterstock）
▲疫情導致各國邊境控管趨嚴，也使許多在台新住民和離鄉背井的移工們無法返回母國探視親友，在逢年過節時總是特別容易感到憂傷而心情低落。（示意圖／shutterstock）

四方報/綜合報導

2021-09-24 01:00:00

《四方報》報導，疫情導致各國邊境控管趨嚴，也使許多在台新住民和離鄉背井的移工們無法返回母國探視親友，在逢年過節時總是特別容易感到憂傷而心情低落。近日就有一名高雄的菲律賓籍移工因適逢中秋節，看到台灣家家戶戶都團聚過節，讓一個人在異鄉打拼的他備感思鄉之情，一時情緒失控而大吼大叫，引來警方關切。然而，台灣的外籍朋友、新住民和移工們，面對情緒壓力等問題，卻仍難以求助。

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綜合外媒報導，9月22日清晨有一名菲律賓籍移工在高雄市仁武區街上吼叫、踢鐵門，弄出不小聲響引來附近居民注意，更有人拍下移工身影到臉書社團發文抱怨。警方獲報後前往現場了解情況，發現該40歲移工已婚並育有一子，但離鄉背井來台工作，適逢中秋節看到各家團圓過節的景象，觸動思鄉情緒，才會一時情緒崩潰。經過員警安撫並聯繫仲介公司到場處理後，移工情緒恢復穩定。

台灣外籍人士人數逐年增多，2019年已經突破76萬，其中外籍移工人數更逼近70萬，他們支撐起台灣的製造產業和照護重擔，對台灣經濟及社會發展有顯著的貢獻。然而，他們多屬經濟弱勢，勞動待遇更是長年低落，一個人離鄉背井來台辛苦工作，生活壓力大，長期與家人分離，對身心都是一種煎熬；疫情下更容易因擔心母國家人安全健康而陷入憂鬱、焦慮的情緒中。

儘管移工有健保卡，但卻可能礙於休假少、語言不通、不熟悉台灣健保和醫療系統等因素而不敢就診，或因高昂的諮詢費而打消念頭；語言隔閡也會讓移工就診時，其真實身心狀況及需求無法得到完整的評估。

此外，台灣的自殺防治專線仍以中文為主，鮮少有提供英語諮詢服務的，更不可能有移工熟悉的母國語言。雖然勞動部「1955勞工諮詢申訴專線」提供24小時移工母國語言服務，但以申訴和法扶為主，未有心理諮詢服務；內政部移民署「外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111」，則提供外籍配偶及外國人多語諮詢服務，同樣以生活適應層面為主，未有專業通譯心理諮詢服務，且東南亞語言也非全天候提供。移工若身心狀況出問題，多只能向雇主、中介或非營利組織求救，資源不足的情況仍有很大改善空間。

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