巷仔內／綠營接班卡　蘇貞昌穩任閣揆守公投

立法院新會期本月17日開議，行政院長蘇貞昌今（23）日3度赴立院專案報告。除17日國民黨團杯葛，讓其未能上台針對3+11決策過程進行報告外，22日蘇揆針對疫苗接種、整備、受害救濟情形等、23日針對防疫紓困振興預算第4次追加進行報告並備詢，全程站好站滿、與朝野立委一來一往對答，實在難以想像他早已邁入古稀之年。

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立法院17日開議，在朝野協商的結論之下，安排蘇貞昌進行3場專案報告。內容從機組員隔離管制3+11的決策過程，到疫苗整備狀況，再到紓困振興預算第4度追加，可說是把立法院夏天休會的進度一次補齊，而且強度頗高。

以現階段政局來看，公投投票年底將登場，閣揆一職目前可說是燙手山芋，執政團隊需要一個能夠堅定捍衛政策的行政院長，為公投強力辯護，蘇貞昌可謂適合人選；再加上明年地方選舉，綠營多個縣市人選未明，多位無法再競選連任的現任首長不宜太早離開，此時檯面上確實沒有太多適合人選能接任閣揆。

隨著立院新會期開議，蘇貞昌繼續擔任閣揆，若無突發政治大事件，其應能超越現任立法院長游錫堃過去在扁政府時擔任行政院長的任期，成為總統民選以來任期最長的行政院長。除了維繫蘇系的政治血脈，替其女兒、立法委員蘇巧慧未來可能競選新北市長當開路先鋒以外，對於蘇揆來說，責任更重的是，要與蔡政府一同守住公投，讓民進黨安全下莊，進而不在2022地方選舉前就跛腳。

回顧2018年，蘇貞昌參選新北市長，大輸現任市長侯友宜近30萬票，其搭著宣傳車走遍新北市城鄉、大街小巷謝票，最終日回到競選總部，總統蔡英文與時任總統府秘書長、現任監察院長陳菊到場迎接；當時的畫面感動不少人，至今仍歷歷在目，有部分人士更認為，如此盛大的謝票，是蘇貞昌從政壇退休前的告別。誰料人生的劇本無法偷看，最後其在2019年初，回鍋行政院組閣。

蘇貞昌回鍋擔任閣揆後，面對非洲豬瘟防治有成，婚姻平權也有了初步成果，儘管被在野黨嘲笑敗選還升官，卻在與總統蔡英文相輔相成下，成了2020年民進黨保住政權的關鍵人物之一。

如今，蘇貞昌擔任閣揆已超過2年半，過程中多次政策決斷激出黨內不同聲音，下台走人的傳聞從沒停過。近來除了3+11、疫苗採購狀況，讓蘇遭到在野陣營圍剿，五倍券的發放方式，更掀起黨內波瀾，除了一向競爭的正國會，就連英系立委也都有異見，蘇貞昌的權力地位，再度受到考驗。

不過蘇貞昌根據黨內的意見，即時修正政策，暫時擺平黨內波瀾，民間聲望也再度稍稍回穩。阿富汗動亂之際，其被問及若台灣遭攻陷是否會逃走所說的，「不怕被殺、被關，一定守護這個國家、這片土地」，再次凝聚不少綠營支持者。

過去蘇貞昌選總統的意念甚強，近年被問及此議題時卻說出「不會癢了，不用再搔了」。歷經政壇浮沉，曾經沒有職位、選舉曾大敗，此時身為最高行政機關大家長的蘇貞昌，已經有一把年紀，卻仍持續「衝衝衝」，面臨新會期，他仍要率領行政團隊抵擋在野黨的砲火，更要與蔡英文一同守下公投，穩固民進黨政權。