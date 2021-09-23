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數位綁定五倍券恐被駭　果核數位appGuard防詐三不三要

▲五倍券開放數位綁定，可能藏資安隱憂，果核數位顧問林玄紹介紹果核數位appGuard 「防詐三不三要」。（圖／果核數位）
▲五倍券開放數位綁定，可能藏資安隱憂，果核數位顧問林玄紹介紹果核數位appGuard 「防詐三不三要」。（圖／果核數位）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-23 16:35:29

振興五倍券在22日起開放民眾進行數位綁定，各家銀行業者也紛紛推出早鳥優惠，讓消費者在急於尋找最優惠的綁定端時忽略了資訊安全，橘子集團旗下果核數位資安團隊在6月時進行測試統計，發現有高達6成的業者防止記憶體失效，恐成為駭客入侵的一大隱憂，因此提出「三不、三要」原則，來提醒消費者在上網、進入APP數位綁定前，多一分小心、少一分損失。

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果核數位表示，今年6月針對國內前20大金融單位以及Google Play架上金融APP(網路銀行)做實際白帽Debugger測試統計，有高達6成業者的防止記憶體失效，這有可能成為駭客入侵的一大隱憂。由於過去三倍劵推出時，相同的手段已是詐騙或駭客常用的手法，因此，振興五倍數位券綁定時可能衍生的潛在資安問題也相當值得重視。

▲五倍券數位綁定藏資安隱憂，果核數位示意被挾持的APP網頁。（圖／果核數位）
▲五倍券數位綁定藏資安隱憂，果核數位示意被挾持的APP網頁。（圖／果核數位）

果核數位顧問林玄紹提醒，民眾在下載APP，進行輸入前要確認要下載的APP真實存在，不隨意進入、要確認APP擁有MAS認證、要做好研究，了解曾被破解的APP訊息與案例這「防詐三要」以及「不貪圖優惠」、「不輕易存取」、「不鬆懈警覺」這「防詐三要」，多一分小心、少一分損失。

林玄紹說明，上網搜尋網頁的過程中，若是發現頁面過於簡單、幾乎沒有美術設計、或是相當粗糙的網頁，甚或是內容上要求過多填寫項目、出現未曾有印象的填寫項目，請保持警覺，有可能就是釣魚網頁來騙取消費者用戶個資。

果核數位為專業二類電信暨資安公司，為保障消費者權益，提供銀行、政府等企業、單位的B2B的資安解決方案，以appGuard和Smart Sensing兩大資安服務來監控行動網路安全，協助企業品牌保護APP不受到破解及外掛的攻擊，提供消費者下載APP同時即已受到安全保護，保護終端使用者，並預防行動詐騙發生的可能；appGuard也是目前台灣市占最大、應用最廣的企業端專業APP資安產品。

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